الأرجنتيني ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد الأول في أقل من موسم

يقدّم الأرجنتيني خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني مستوى مذهلا مع "الروخي بلانكوس" منذ وصوله إلى الفريق في سوق الانتقالات الصيفية الماضية حتى أصبح النجم الأول للفريق، وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وفي آخر إسهاماته قاد ألفاريز أتلتيكو مدريد أمس لتحقيق انتصار صعب على أتليتك بيلباو 1-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإسباني، واضعا فريقه على قمة جدول الترتيب حتى ولو بشكل مؤقت.

احتفالية نحب أن نراها دائمــــاً! 🤟🤩 pic.twitter.com/FJbJrAVMlX — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) March 2, 2025

وبفضل هدف "العنكبوت" ألفاريز تجاوز أتلتيكو جاره ريال مدريد في جدول الترتيب قبل أيام من مواجهتهما المرتقبة على ملعب سانتياغو برنابيو في ذهاب الدور ثمن نهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحسب "ماركا" فإن ألفاريز أثبت مرة أخرى أنه يريد الفوز بكل شيء وأن انتقاله من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى أتلتيكو لم يكن جنونا بل "خطوة مدروسة نحو القمة".

وكان ألفاريز (25 عاما) قد صرّح في ديسمبر/كانون الأول الماضي "لا أحب الخسارة في أي شيء"، وهو ما يثبته اللاعب الذي ينافس مع فريقه حتى الآن على جميع الألقاب الممكنة هذا الموسم (الليغا وكأس الملك ودوري الأبطال).

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ووصل ألفاريز هذا الموسم إلى هدفه رقم 21 في جميع البطولات موزعة على 10 في الدوري الإسباني، و6 في دوري أبطال أوروبا وضعته على قائمة هدافي الفريق على الصعيد القاري، و5 في كأس ملك إسبانيا، حيث وصفته ماركا بأنه "هدّاف في كل البطولات".

وبات ألفاريز النجم الأول للجماهير في واندا ميتروبولياتانو بعد حصيلته التهديفية المميزة، كما لعب دورا مهما في إنقاذ أتلتيكو وقلب الموازين لصالح فريقه أمام برشلونة في ذهاب نصف كأس الملك في ملعب مونتجويك، وكان حاسما في تحقيق الفوز على سيلتا فيغو وبيلباو والتعادل مع ريال مدريد في سانتياغو برنابيو بالليغا.

وقال ألفاريز بعد الفوز على بيلباو "كنا نعلم أن المباراة لن تكون سهلة لكننا نعمل بجد في كل مواجهة، نحن الآن على القمة ونريد مواصلة القتال، علينا الاستمرار في العمل".

وأضاف "أشعر براحة كبيرة هنا، زملائي في الفريق، وإدارة النادي، والجماهير منحوني الكثير من الحب والدعم، وهذا يظهر في الملعب، الأهم هو الفريق لكن تسجيل الأهداف يعزز الثقة أيضا".

ويعوّل أتلتيكو مدريد الآن على تألق ألفاريز من أجل مواصلة المنافسة هذا الموسم وتحقيق ما أمكن من ألقاب.

وتعاقد أتلتيكو مدريد مع ألفاريز في الصيف الماضي قادما من مانشستر سيتي في صفقة بلغت 90 مليون يورو، ويرتبط اللاعب مع الروخي بلانكوس بعقد يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2030.