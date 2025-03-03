غوارديولا يكرر انتقاد أرتيتا لكرة مباريات كأس إنجلترا والاتحاد الإنجليزي يرد

رغم تأهل مانشستر سيتي لربع نهائي كأس إنجلترا، انتقد الإسباني بيب غوارديولا مدرب الفريق الكرة التي تُلعب بها مباريات البطولة المحلية، مما اضطر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للدفاع عن تلك الكرة.

وقارن غوارديولا بين الكرة وتلك المستخدمة في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، عقب فوز فريقه على بليموث في الدور الخامس 3-1 السبت، قائلا إنها "صعبة للسيطرة عليها وغير مناسبة".

وفي وقت سابق من هذا الموسم، تعرض مدرب أرسنال، الإسباني ميكل أرتيتا للسخرية بعد انتقاده كرة "بوما" التي استخدمت في كأس الرابطة.

وخسر "غانرز" مواجهته من ذهاب وإياب أمام نيوكاسل 0-4 في مجموع المباراتين ضمن الدور نصف النهائي.

وقال الاتحاد المحلي للعبة إن الكرة المستخدمة في كأس إنجلترا "تلبي جميع متطلبات الاختبار".

وقال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي "لقد تم اختبار كرة ميترا ألتيماكس برو التي استخدمت في كأس إنجلترا وجميع مسابقات الاتحاد الإنجليزي الأخرى، بما يتوافق مع اختبارات الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف "يجب أن تتوافق جميع الكرات في الرياضة الاحترافية مع اعتماد الجودة الاحترافية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهذه الكرة تلبي جميع متطلبات الاختبار".

وتابع "بالإضافة إلى ميترا، نتفهم أن التفضيل أمر نسبي، لكننا على ثقة من أن الكرة تؤدي بشكل جيد. ومع تسجيل أكثر من 350 هدفا في مباريات الأدوار الإقصائية حتى الآن، فإن ذلك يوفر عنصرا مثيرا لمثل هذه البطولة التنافسية".

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وقال غوارديولا بعد فوز فريقه على بليموث المتعثر في دوري المستوى الأول "تشامبيونشيب": "الكرة لم تكن مناسبة، أنا آسف. حدث ذلك لسنوات عديدة في كأس إنجلترا أو كأس الرابطة".

وأضاف "أعلم أن الأمر يتعلق بعقد عمل ويتوصلون إلى اتفاقات، لكن الكرة لم تكن (جيدة). هل تعلم كم عدد التسديدات التي مرت فوق العارضة؟ ليس فقط تسديدة إرلينغ (هالاند)، انظروا إلى المباريات الأخرى".

وجاءت أهداف سيتي الثلاثة من أصل 29 تسديدة، من بينها 9 على المرمى.