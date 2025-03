بنزيمة يكشف خططه المستقبلية بعد الاعتزال

كشف الفرنسي كريم بنزيمة نجم اتحاد جدة السعودي عن بعض من خططه المستقبلية بعد الاعتزال أبرزها العمل إلى جانب فلورنتينو بيريز الرئيس الحالي لريال مدريد الإسباني.

وظهر بنزيمة في مقابلة مع الإعلامي الإسباني إيدو أغيري على قناة "ميغا" (Mega) الإسبانية تحدّث خلالها عن العديد من الملفات منها بداياته الصعبة مع ريال مدريد وعدم فوز زميله السابق فينيسيوس جونيور بالكرة الذهبية وحياته الحالية في السعودية.

وقال بنزيمة "أريد أن أبقى قريبا من كرة القدم عندما أعتزل"، سُئل بعدها إذا ما كان يريد أن يصبح مدربا ليجيب "لا أعلم يبدو أن هذا الأمر أصعب من أن تكون لاعبا، لكني أريد حتما أن أكون قريبا من فلورنتينو".

🗣️ Karim Benzema: “The other day I was with Florentino Perez in Madrid. I want to be close to him when I retire.” @EduAguirre7 pic.twitter.com/XdUJBFRoJ6

— Madrid Zone (@theMadridZone) March 3, 2025