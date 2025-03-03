بنزيمة يكشف خططه المستقبلية بعد الاعتزال

كشف الفرنسي كريم بنزيمة نجم اتحاد جدة السعودي عن بعض من خططه المستقبلية بعد الاعتزال أبرزها العمل إلى جانب فلورنتينو بيريز الرئيس الحالي لريال مدريد الإسباني.

وظهر بنزيمة في مقابلة مع الإعلامي الإسباني إيدو أغيري على قناة "ميغا" (Mega) الإسبانية تحدّث خلالها عن العديد من الملفات منها بداياته الصعبة مع ريال مدريد وعدم فوز زميله السابق فينيسيوس جونيور بالكرة الذهبية وحياته الحالية في السعودية.

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وقال بنزيمة "أريد أن أبقى قريبا من كرة القدم عندما أعتزل"، سُئل بعدها إذا ما كان يريد أن يصبح مدربا ليجيب "لا أعلم يبدو أن هذا الأمر أصعب من أن تكون لاعبا، لكني أريد حتما أن أكون قريبا من فلورنتينو".

🗣️ Karim Benzema: “The other day I was with Florentino Perez in Madrid. I want to be close to him when I retire.” @EduAguirre7 pic.twitter.com/XdUJBFRoJ6 — Madrid Zone (@theMadridZone) March 3, 2025

وأكد بنزيمة على متانة علاقته ببيريز فأضاف "عندما تعاقد معي (2009) قلت لوالدي بأنني سأبقى في ريال مدريد طالما ظل هذا الرجل هناك. كان أول شخص اتصلت به عندما قررت المغادرة. لم يستوعب الأمر لكنني أخبرته أن الشباب فينيسيوس جونيور ورودريغو أصبحا جاهزين لتحمّل المسؤولية".

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وعن بداياته الصعبة مع النادي الملكي قال "عندما وصلت لم أكن أعرف حقا ما يعنيه ريال مدريد، ورغم صعوبة الموقف لم أشك قط في النجاح، هناك تتعلم بسرعة كيف تصبح قويا ذهنيا، والآن أضحك كلما تذكرت الانتقادات التي وُجهت لي".

وأفصح بنزيمة عن سبب رحيله عن الريال في صيف عام 2023 "لقد قدمت للنادي كل شيء، وصلت إليه كطفل رحلت كرجل. أردت المغادرة وأنا في القمة بعد أن فزت بكل الألقاب وحصدت الكرة الذهبية، لا أحد يعرف كيف كان سيكون أدائي في الموسم التالي".

وزاد "ريال مدريد هو أفضل نادٍ في العالم ولم أكن أرغب في الانتقال إلى فريق قد أواجهه في المستقبل".

وعن فوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2022 قال "لم أتوقف يوما عن حلم التتويج بها، في العام الذي سبق نيلي لها كنت في المركز الرابع، ومنذ ذلك الحين ركزت كل طموحي من أجل الظفر بها".

فينيسيوس استحق الكرة الذهبية

في الأثناء أكد بنزيمة أحقية فينيسيوس زميله السابق في الريال بالفوز بالنسخة الأخيرة من الكرة الذهبية (2024) التي تُوج بها الإسباني رودري متوسط ميدان مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال "فينيسيوس كان حاسما في كل مباراة خلال موسم فاز فيه بدوري الأبطال ولا يوجد من يستحقها أكثر منه. أرسلت له رسالة عندما لم يفز لقد كان حزينا، حينما أشاهد كرة القدم أرى أنه يفعل أشياء لا يقوم بها سوى اللاعب الأفضل".

ودافع بنزيمة عن قميص ريال مدريد لمدة 14 عاما (من موسم 2009-2010 حتى 2022-2023) لعب خلالها 648 مباراة بجميع البطولات مسجلا 354 هدفا كما قدّم لزملائه 165 تمريرة حاسمة وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

كما تُوج مع النادي الملكي بـ25 لقبا أهمها دوري أبطال أوروبا (5 مرات) ومثلها في كأس العالم للأندية، وكذلك الدوري الإسباني (4 مرات).

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وتطرّق بنزيمة إلى حياته في السعودية فقال "أشعر بحالة جيدة هنا (جدة) حياتي تشبه إلى حد كبير تلك التي في مدريد. أستيقظ، أتمرن في صالة الألعاب الرياضية ثم أتدرب مع الفريق مساء، أحيانا أخرج للعشاء أو أذهب إلى الشاطئ. هنا أيضا لا يمكنك التجول بحرية في الشوارع لأن الناس مجانين بكرة القدم".

ويحتل كريم بنزيمة حاليا المركز الثاني في قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 16 هدفا بفارق هدف وحيد عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر.

ويتصدر مع فريقه الاتحاد جدول ترتيب المسابقة برصيد 57 نقطة بفارق 6 نقاط عن ملاحقه الهلال حامل اللقب، وذلك بعد مرور 23 جولة من المسابقة وتبقي 11 على النهاية.