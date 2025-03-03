فالفيردي يضاعف قلق ريال مدريد قبل مواجهة أتلتيكو بدوري أبطال أوروبا

ضاعف الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد الإسباني قلق مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع قرب موعد المواجهة المرتقبة ضد أتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن فالفيردي يواصل التدرب بشكل منفصل قبل هذا الموعد المهم، على أن يتم اتخاذ قرار ضمه إلى قائمة الفريق غدا الثلاثاء، أي قبل ساعات قليلة من المباراة، وهو ما يثير الشكوك بشأن قدرته على اللعب.

وأكثر ما يخشاه أنشيلوتي هو أن يفقد فالفيردي في ديربي مدريد الأوروبي، في وقت ترى فيه "ماركا" أنه حتى لو شارك اللاعب في المباراة فإنه سيلعب في ظل حالة بدنية غير مثالية.

أما شبكة "ريليفو" الإسبانية فأكدت أنه "رغم عدم شعور اللاعب بالراحة ووجود مخاطرة كبيرة عليه فإن خطة أنشيلوتي هي أن يدفع به أساسيا ضد أتلتيكو".

وتفاقمت المشاكل العضلية التي كان يعاني منها اللاعب في الجزء الخلفي من الفخذ الأيسر أكثر مما كان متوقعا في البداية حتى أبعدته عن الملاعب لمدة 11 يوما غاب خلالها عن المباريات الثلاث الأخيرة للنادي الملكي (جيرونا وريال بيتيس بالليغا وريال سوسيداد بذهاب نصف نهائي كأس الملك).

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ويدفع أنشيلوتي الآن ثمن المخاطرة بفالفيردي الذي لعب ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب مرحلة خروج المغلوب من دوري الأبطال بضمادة ضخمة على فخذه الأيسر بعد أن تم حقنه بالإبر.

ولم يتعرض فالفيردي (26 عاما) لأي إصابة طوال عامين و3 أشهر، وهو ما دفع صحيفة "ماركا" إلى وصفه بـ"الصقر الفولاذي".

وقالت الصحيفة "بدا فالفيردي غير قابل للإصابة، فإلى جانب أهميته في خطط أنشيلوتي كان يتمتع بقوة جسدية استثنائية جعلته يشارك في كل المباريات تقريبا دون توقف، حتى أكثر المواعيد ازدحاما بالمباريات وأشدها قسوة لم تكن قادرة على النيل من اللاعب".

وتجنب فالفيردي لعنة الإصابات منذ يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول 2022 حين عانى من كدمة قوية في فخذه الأيمن بعد تدخل قوي من بابو غوميز لاعب إشبيلية، وهو ما تسبب في غيابه عن الملاعب لمدة 7 أيام.

ومنذ ذلك التاريخ ظل الدولي الأوروغوياني بعيدا عن المشاكل البدنية حتى تعرّض للإصابة الحالية التي أبعدته عن المباريات الثلاث الأخيرة للنادي الملكي.

وخاض فالفيردي مباراته رقم 40 هذا الموسم ضد أوساسونا يوم 15 فبراير/شباط الماضي، ويومها بدأت علامات الإرهاق الشديد تظهر على اللاعب، ومع ذلك شارك ضد السيتي (المباراة الـ41)، الأمر الذي ضاعف معاناته.

وبات فالفيردي اللاعب رقم 17 في تشكيلة أنشيلوتي الذي يتعرض للإصابة منذ بداية الموسم الجاري، وهي لعنة نجا منها حتى الآن 5 لاعبين هم أندري لونين، وإندريك، وأردا غولير، ولوكا مودريتش وفران غارسيا.

وتعرّض لاعبو ريال مدريد هذا الموسم إلى 39 إصابة مختلفة، أي أكثر بـ7 إصابات عن الموسم الماضي بالكامل، وأكثر بـ21 إصابة من جاره اللدود أتلتيكو مدريد منافسه المقبل في دوري الأبطال.