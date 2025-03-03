موعد مباراة الوصل ضد السد في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الوصل الإماراتي ضد السد القطري في ثاني مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة اليوم الاثنين على ملعب زعبيل بنادي الوصل، وتبدأ الساعة التاسعة مساء (21:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة، الثامنة مساء حسب توقيت القاهرة، (18:00 بتوقيت غرينيتش).

قنوات البث المباشر لمباراة السد ضد الوصل على قناة:

beIN Sports AFC HD (تعليق حسن العيدروس).

التقى الفريقان في 5 مباريات انتهت 3 منها بفوز السد وواحدة بفوز الوصل وواحدة بالتعادل.