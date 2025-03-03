موعد مباراة الهلال ضد باختاكور في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة باختاكور الأوزبكي ضد الهلال السعودي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، والقنوات الناقلة للمباراة.

تقام المباراة يوم الثلاثاء على ملعب باختاكور المركزي، وتبدأ الساعة السابعة مساء (19:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة، السادسة حسب توقيت القاهرة (16:00 بتوقيت غرينتش).

قنوات البث المباشر لمباراة الهلال ضد باختاكور:

beIN Sports AFC 1 HD (تعليق عبد الله الغامدي)

الكأس 10 HD

SSC1 HD

لم يفز باختاكور على بطل الدوري السعودي قط، إذ التقى الفريقان في 8 مباريات سابقة، انتهت 5 منها بفوز الهلال و3 مباريات بالتعادل.

تأتي المباراة في وقت يعاني فيه الهلال محليا، بتراجعه للمركز الثاني برصيد 51 نقطة خلف الاتحاد المتصدر بـ6 نقاط.