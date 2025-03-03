تهنئة رمضانية من أبو تريكة إلى أهل غزة "أفضل بشر على كوكب الأرض"

أرسل النجم السابق للكرة المصرية محمد أبو تريكة تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المباراة إلى أهل غزة، ووصفهم بأنهم "أفضل شعب على كوكب الأرض".

وفي فيديو الـ14 ثانية -الذي نشره على حساباته في مواقع التواصل- قال المحلل الرياضي في شبكة قنوات "بي إن سبورتس" إنه "إلى أفضل بشر على كوكب الأرض، أهل غزة، كل سنة وأنتم طيبون، ورمضان كريم".

وتابع أنه يدعو لأهل غزة أن "يلهمهم الله الصبر والرضا والثبات والنصر، ويعيدوا إعمار القطاع كما كان في السابق ويصبح أفضل".

ودأب الدولي المصري والنجم السابق للأهلي على توجيه رسائل مؤثرة وداعمة إلى أهل قطاع غزة.

وبعد الإعلان الرسمي عن اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل قال أبو تريكة على قنوات "بي إن سبورتس" خلال الأستوديو التحليلي "تحية وسلام لأهل غزة بما صبرتم، فنعم عقبى الدار، ليس لأحد فضل عليكم سوى الله سبحانه وتعالى".

وأثنى نجم الأهلي السابق على أهل غزة قائلا "بصبركم ومقاومتكم وشجاعتكم ضحيتم بالكثير، واليوم يوم من أيام الله، السلام على أهل غزة الأبية، فأنتم تاج على الرؤوس لأنكم حفظتم شرف الأمة".

وأضاف أبو تريكة "هناك 45 ألف شهيد وجريح والكثير من المتضررين، فالله سبحانه وتعالى يلهمكم الصبر، مهما عملنا لن نوفيكم حقكم".

إعلان

والعام الماضي، ندد أبو تريكة باكتفاء دول العالم بإصدار خطابات الشجب والإدانة تجاه ما يحدث مع الفلسطينيين رغم احتراق وموت أهالي غزة على الهواء منذ أكثر من عام.