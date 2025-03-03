هكذا يعتني برشلونة بالثنائي المسلم لامين جمال وفاتي خلال شهر رمضان

زاد اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالحالة البدنية لنجمه الشاب لامين جمال في الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك، حيث يلتزم اللاعب وزميله أنسو فاتي بفريضة الصيام.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة يحرص على العناية بلاعبيه لامين جمال وفاتي، خاصة أنه يملك الخبرة في التعامل بمثل هذه الحالات، حيث سبق له العمل مع الفرنسي عثمان ديمبلي أثناء فترة وجوده في صفوف النادي الكتالوني.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 بنزيمة يكشف خططه المستقبلية بعد الاعتزال list 2 of 2 تعديلات جديدة وغريبة على قوانين كرة القدم end of list

وتأتي هذه التطورات قبل يومين من مواجهة برشلونة وبنفيكا البرتغالي، المقررة يوم الأربعاء على ملعب النور في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وهما فريقان يضمان في صفوفهما 6 لاعبين مسلمين ملتزمين بفريضة الصيام وفق الصحيفة ذاتها.

وإلى جانب لامين جمال وفاتي من برشلونة، يضم بنفيكا 4 لاعبين مسلمين، وهم الثنائي التركي أوركون كوكغو وكرم أكتورك أوغلو، وزميلاهما السويسريان زكي عمدوني وأدريان بايرامي، جميعهم يخضعون حاليا لبرنامج تغذية خاص من أجل الحفاظ على أدائهم الرياضي.

وخلال التدريبات التي سبقت مباراة برشلونة وريال سوسيداد ظهر لامين جمال في مقطع فيديو وهو يلعب بالكرة بعيدا عن زملائه، أثناء شربهم الماء خلال استراحة قصيرة، التزاما بفريضة الصيام.

لامين يمال صائم 🫡 اثناء التدريبات الجميع توقف لشرب المياه، هو ذهب بعيدًا مع الكرة pic.twitter.com/TB56JG0N9w — FCB World (@forcabarca_ar) March 1, 2025

إعلان

وعلّق موقع "تريبونا" الإسباني على هذه اللفتة بالقول "أظهر لامين جمال تصرفا رائعا خلال حصة تدريبية لبرشلونة قبل مواجهة ريال سوسيداد، حيث كان صائما خلال نهار رمضان".

وأضاف "خلال فترة الراحة المخصصة لشرب الماء لم يفعل جمال ذلك بسبب التزامه بفريضة الصيام، وبدلا من ذلك اختار الانتقال إلى جزء آخر من الملعب والاستمرار في التدرب بالكرة".

وأتم الموقع الإسباني "يعكس هذا التصرف احترام جمال لقيمه الدينية والتزامه الرياضي في الوقت نفسه".

Lamine Yamal sot agjëroi, në ditën e parë të Ramazanit. 🤲 Pas një stërvitjeje, trajneri Hansi Flick mblodhi futbollistët për t’u freskuar. 💙❤ Lojtari spanjoll u distancua nga grumbullimi i bashkëlojtarëve të tij, pikërisht se ishte agjërueshëm. 🕌🇪🇸 pic.twitter.com/gdk4ylkYHv — LIG Sport (@lig_sport) March 1, 2025

أما زميله فاتي فلم يتمكن من المشاركة في تلك الحصة التدريبية بسبب إصابته بالحمّى، علما بأن اللاعب أدى العُمرة أثناء وجوده مع برشلونة في السعودية خلال يناير/كانون الثاني الماضي، لكن جمال (17 عاما) لم يتمكن من ذلك بسبب صغر سنه وعدم وجود والديه معه.

🚨🔵🔴🕋 SPORT | ▪️خلال إقامة برشلونة في السعودية 🇸🇦 من أجل السوبر الإسباني 🇪🇸 ، سافر أنسو فاتي إلى مكة المكرمة لأداء العمرة ▪️كما كان لامين 🇪🇸 يرغب في الذهاب، لكنه لم يتمكن من ذلك حيث أن القوانين تمنع القاصرين تحت سن (18) من أداء العمرة دون مرافقة أفراد الأسرة https://t.co/NdNHiZLmlH pic.twitter.com/ndRbeyTJQs — Copa (@Copa_Lal) March 3, 2025

ويرى خبراء التغذية أن الخطوة الأولى الفعّالة من أجل الحفاظ على الأداء الرياضي خلال شهر رمضان تكمن في التوزيع الجيد لوجبات الطعام خلال ساعات المساء، لضمان حصول الجسم على الطاقة والعناصر الغذائية الضرورية.

إعلان

ومن المفترض أن تشمل وجبات الطعام على البروتينات، والدهون، والكربوهيدرات والطاقة اللازمة، ويُنصح بعدم تناول كميات كبيرة دفعة واحدة حتى لا تتأثر ساعات النوم.

أما المشكلة الأكبر التي تواجه اللاعبين فهي الجفاف، خاصة خلال الحصص التدريبية الصباحية، لذا يتم توصيتهم بشرب كميات كافية من الماء قبل دخول ساعات الصيام، من أجل ضمان الوصول إلى التمرين وأجسادهم في حالة رطبة جيدة.

وإذا التزم اللاعبون بهذه التعليمات فإنهم سيكونون قادرين على تقليل تأثير الصيام، وتحقيق التوازن المطلوب بين الالتزام بالفرائض الدينية ومتطلبات الأداء الرياضي العالي.