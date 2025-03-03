شاهد.. إصابة نيمار للمرة الأولى منذ عودته إلى سانتوس

عادت لعنة الإصابة لتضرب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب سانتوس، حيث أجبرته على الخروج من مباراة فريقه ضد براغانتينو في نصف نهائي بطولة باوليستا.

واضطر نيمار لمغادرة المستطيل الأخضر في الدقيقة 76 من عمر المباراة بسبب انزعاج في عضلة الفخذ، حيث تلقى العلاج الأولي أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء، الأمر الذي أثار قلق جماهير سانتوس حول حالته البدنية.

NEYMAR PEDIU PRA SAIR! 🤕 O camisa 10 do Santos sentiu e pediu para ser substituído no jogo contra o Red Bull Bragantino. #Paulistão2025 pic.twitter.com/Utuil91iQW — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) March 3, 2025

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 تعديلات جديدة وغريبة على قوانين كرة القدم list 2 of 2 ميسي يكشف سر انتقاله إلى إنتر ميامي في 2023 end of list

لكن نيمار سارع إلى تهدئة جماهير فريقه، حيث استعان بحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل طمأنة الأنصار حول إصابته الجديدة مؤكدا أنها ليست خطيرة.

وكتب نيمار (33 عاما) عبر خاصية الستوري بحسابه في إنستغرام "أنا بخير، شعرت ببعض الانزعاج ورأيت أنه من الأفضل أن أرتاح".

https://x.com/PedroHubner__/status/1896399041195622496/photo/1

وأوضح "لم ألعب مباراة بهذه القوة منذ فترة طويلة، أنا سعيد جدا لأنني أستعيد أفضل مستوياتي البدنية، شكرا لكم جميعا على رسائلكم".

إعلان

من جهته، أكد بيدرو كايشينيا، مدرب سانتوس، أن نيمار سيخضع لفحص طبي يوم غد الأربعاء من أجل تحديد حجم إصابته بشكل دقيق.

يُذكر أن نيمار ساهم بشكل مباشر في فوز سانتوس على براغانتينو إذ سجّل الهدف الأول بعد 9 دقائق من البداية من ركلة حرة مباشرة، نفّذها بطريقة رائعة خدعت حارس المرمى قبل أن تستقر في الشباك.

Os gols da classificação de hoje! ⚽️ pic.twitter.com/DuszMdfhxe — Santos FC (@SantosFC) March 3, 2025

ومنذ عودته إلى سانتوس أوائل فبراير/شباط الماضي، خاض نيمار 7 مباريات ساهم خلالها بـ6 أهداف (سجّل 3 وصنع مثلها).

⚪️⚫️🇧🇷 Neymar has scored 3 goals and provided 3 assists in 6 starts at Santos… …and 4 Man of the Match Awards. 😮‍💨✨ pic.twitter.com/KkGoJ2Lmrf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 3, 2025

وجاءت هذه الحصيلة الرائعة بعد فترة صعبة قضاها مع الهلال السعودي امتدت 18 شهرا، فيها لعب 7 مباريات فقط، وسجل هدفا وحيدا وغاب عن الملاعب طويلا بسبب الإصابة.

وتأهل سانتوس إلى نهائي بطولة باوليستا، وينتظر الفائز من المواجهة المرتقبة بين بالميراس وكورنثيانز.