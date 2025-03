شاهد.. إصابة نيمار للمرة الأولى منذ عودته إلى سانتوس

عادت لعنة الإصابة لتضرب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب سانتوس، حيث أجبرته على الخروج من مباراة فريقه ضد براغانتينو في نصف نهائي بطولة باوليستا.

واضطر نيمار لمغادرة المستطيل الأخضر في الدقيقة 76 من عمر المباراة بسبب انزعاج في عضلة الفخذ، حيث تلقى العلاج الأولي أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء، الأمر الذي أثار قلق جماهير سانتوس حول حالته البدنية.

NEYMAR PEDIU PRA SAIR! 🤕 O camisa 10 do Santos sentiu e pediu para ser substituído no jogo contra o Red Bull Bragantino. #Paulistão2025 pic.twitter.com/Utuil91iQW

لكن نيمار سارع إلى تهدئة جماهير فريقه، حيث استعان بحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل طمأنة الأنصار حول إصابته الجديدة مؤكدا أنها ليست خطيرة.

وكتب نيمار (33 عاما) عبر خاصية الستوري بحسابه في إنستغرام "أنا بخير، شعرت ببعض الانزعاج ورأيت أنه من الأفضل أن أرتاح".

https://x.com/PedroHubner__/status/1896399041195622496/photo/1

وأوضح "لم ألعب مباراة بهذه القوة منذ فترة طويلة، أنا سعيد جدا لأنني أستعيد أفضل مستوياتي البدنية، شكرا لكم جميعا على رسائلكم".

من جهته، أكد بيدرو كايشينيا، مدرب سانتوس، أن نيمار سيخضع لفحص طبي يوم غد الأربعاء من أجل تحديد حجم إصابته بشكل دقيق.

يُذكر أن نيمار ساهم بشكل مباشر في فوز سانتوس على براغانتينو إذ سجّل الهدف الأول بعد 9 دقائق من البداية من ركلة حرة مباشرة، نفّذها بطريقة رائعة خدعت حارس المرمى قبل أن تستقر في الشباك.

ومنذ عودته إلى سانتوس أوائل فبراير/شباط الماضي، خاض نيمار 7 مباريات ساهم خلالها بـ6 أهداف (سجّل 3 وصنع مثلها).

⚪️⚫️🇧🇷 Neymar has scored 3 goals and provided 3 assists in 6 starts at Santos…

…and 4 Man of the Match Awards. 😮‍💨✨ pic.twitter.com/KkGoJ2Lmrf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 3, 2025