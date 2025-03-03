رياضة|بطولات عالمية|البرازيل

شاهد.. إصابة نيمار للمرة الأولى منذ عودته إلى سانتوس

Santos' forward #10 Neymar reacts during the Campeonato Paulista A1 football match between Corinthians and Santos at Arena Corinthians in Sao Paulo on February 12, 2025. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)
نيمار غادر مباراة سانتوس ضد براغانتينو في الدقيقة 76 بسبب ألم في عضلة الفخذ (الفرنسية)
3/3/2025

عادت لعنة الإصابة لتضرب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب سانتوس، حيث أجبرته على الخروج من مباراة فريقه ضد براغانتينو في نصف نهائي بطولة باوليستا.

واضطر نيمار لمغادرة المستطيل الأخضر في الدقيقة 76 من عمر المباراة بسبب انزعاج في عضلة الفخذ، حيث تلقى العلاج الأولي أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء، الأمر الذي أثار قلق جماهير سانتوس حول حالته البدنية.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

لكن نيمار سارع إلى تهدئة جماهير فريقه، حيث استعان بحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل طمأنة الأنصار حول إصابته الجديدة مؤكدا أنها ليست خطيرة.

وكتب نيمار (33 عاما) عبر خاصية الستوري بحسابه في إنستغرام "أنا بخير، شعرت ببعض الانزعاج ورأيت أنه من الأفضل أن أرتاح".

https://x.com/PedroHubner__/status/1896399041195622496/photo/1

وأوضح "لم ألعب مباراة بهذه القوة منذ فترة طويلة، أنا سعيد جدا لأنني أستعيد أفضل مستوياتي البدنية، شكرا لكم جميعا على رسائلكم".

إعلان

من جهته، أكد بيدرو كايشينيا، مدرب سانتوس، أن نيمار سيخضع لفحص طبي يوم غد الأربعاء من أجل تحديد حجم إصابته بشكل دقيق.

يُذكر أن نيمار ساهم بشكل مباشر في فوز سانتوس على براغانتينو إذ سجّل الهدف الأول بعد 9 دقائق من البداية من ركلة حرة مباشرة، نفّذها بطريقة رائعة خدعت حارس المرمى قبل أن تستقر في الشباك.

ومنذ عودته إلى سانتوس أوائل فبراير/شباط الماضي، خاض نيمار 7 مباريات ساهم خلالها بـ6 أهداف (سجّل 3 وصنع مثلها).

وجاءت هذه الحصيلة الرائعة بعد فترة صعبة قضاها مع الهلال السعودي امتدت 18 شهرا، فيها لعب 7 مباريات فقط، وسجل هدفا وحيدا وغاب عن الملاعب طويلا بسبب الإصابة.

وتأهل سانتوس إلى نهائي بطولة باوليستا، وينتظر الفائز من المواجهة المرتقبة بين بالميراس وكورنثيانز.

المصدر : مواقع إلكترونية

إعلان