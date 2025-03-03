حكم الديربي الأوروبي بين ريال مدريد وأتلتيكو فأل خير للملكي

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مهمة تحكيم ديربي العاصمة الإسبانية مدريد الأوروبي بين الريال وأتلتيكو إلى الحكم الفرنسي كليمنت توربين.

ويستضيف ريال مدريد جاره اللدود أتلتيكو، الثلاثاء المقبل، على ملعب سانتياغو برنابيو في ذهاب الدور ثمن نهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن اليويفا اختار توربين البالغ من العمر 43 عاما لإدارة واحدة من أقوى المواجهات في هذه المرحلة من دوري الأبطال.

🔴💥 #Oficial | Clément Turpin, designado para el Real Madrid – Atlético de Madrid de Champions League. ▪️ El colegiado francés arbitrará por segunda vez consecutiva al Real Madrid tras hacerlo ante el Manchester City. pic.twitter.com/kx0ROpbFBc — Archivo VAR (@ArchivoVAR) March 2, 2025

وفي النسخة الحالية من البطولة الأوروبية العريقة أدار توربين مباراة واحدة لريال مدريد، تلك التي حلّ فيها ضيفا على مانشستر سيتي الإنجليزي بملعب الاتحاد في ذهاب مرحلة خروج المغلوب وانتهت بانتصار النادي الملكي 3-2.

وعلى الجهة المقابلة، لم يظهر الحكم الفرنسي في أي مباراة لأتلتيكو منذ يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022 حين تعادل الروخي بلانكوس في دور المجموعات مع باير ليفركوزن الألماني 2-2.

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وسبق لتروبين إدارة مباريات لريال مدريد في 8 مباريات سابقة، ولم يخسر معه النادي الملكي على الإطلاق حيث فاز ريال مدريد في 7 مباريات، أهمهما نهائي دوري الأبطال موسم 2021-2022 والتي تُوج بها الفريق على حساب ليفربول الإنجليزي (1-0) بينما تعادل مرة وحيدة.

ومن جانب أتلتيكو مدريد سبق لتروبين وأن أدار له 6 مباريات ومعه فاز الفريق في مباراتين وتعادل 3 مرات وخسر مرة واحدة.

وظهر توربين للمرة الأولى في مباريات النخبة بالدوري الفرنسي عام 2008، وبعد عامين فقط حصل على الشارة الدولية، ليصبح حينها أصغر حكم فرنسي يفعل ذلك قبل أن تنتقل هذه الميزة لصالح مواطنه فرانسوا ليتكسييه وفق "ماركا".

على الصعيد الدولي قاد تروبين 3 مباريات بنهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 آخرها مواجهة البرازيل ضد كوريا في دور الـ16، كما أدار 3 مباريات في كأس أوروبا (يورو 2024) أبرزها موقعة هولندا وتركيا في ربع النهائي.

ويعد تروبين المولود يوم 16 مايو/أيار 1982 من عشاق التكنولوجيا ورياضة الرغبي، كما يفضّل دراسة أسلوب لعب الفرق التي سيدير لها المباريات.

وارتبط اسم تروبين بحادثة غريبة في عام 2015، حيث قام مهرّب مخدرات بانتحال شخصيته.

وعند تحقيق الشرطة تم العثور على سيارة مسجلة باسمه قبل أن يتبين لاحقا أن الأمر يتعلق بانتحال شخصيته وليست له أي علاقة بالقضية، كما تقول "ماركا".