تعديلات جديدة وغريبة على قوانين كرة القدم

أقر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" (IFAB) عدة تعديلات في قوانين اللعبة بحيث يبدأ تطبيقها بدءا من منافسات الموسم الكروي القادم 2024-2025.

تم ذلك خلال الاجتماع رقم 139 للهيئة المسؤولة عن قوانين كرة القدم، والذي أقيم في مدينة بلفاست بأيرلندا الشمالية.

139th Annual General Meeting of The IFAB – Highlights pic.twitter.com/bIwmuIiOF3 — The IFAB (@TheIFAB) March 1, 2025

ومن أبرز هذه التعديلات هو شرح قرارات الحكام التي يتم اتخاذها بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد للجمهور بشكل علني، في وقت قرر فيه المجلس مواصلة دراسة تعديل بعض القوانين المتعلقة بالتسلل.

وتاليا القوانين التي أقر "إيفاب" تعديلها في اجتماعه الأخير:

منع حراس المرمى من إضاعة الوقت: ينص القانون الجديد على أنه إذا احتفظ حارس المرمى بالكرة في يديه لأكثر من 8 ثوان فسيتم احتساب ركلة ركنية للفريق المنافس بدلا من الركلة الحرة غير المباشرة كما كان يتم سابقا.

قائد الفريق: في تعديل للمادة رقم 3.10 سيتم تطبيق قاعدة تسمح فقط لقائد الفريق بالحديث مع الحكم في حالات محددة، في خطوة تهدف إلى الحد من الاحتجاج على القرارات، وقد جرب ذلك في عدة بطولات الموسم الماضي وحقق نجاحا ملحوظا، وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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إسقاط الكرة: إذا أُوقف اللعب وكانت الكرة خارج منطقة الجزاء، فستُمنح للفريق الذي كان مستحوذا عليها أو المفترض أن يحصل عليها وفق تقدير الحكم، وإذا التبس القرار على الحكم سيتم منح الكرة لآخر فريق لمسها قبل إيقاف اللعب.

لمس الكرة من قبل أشخاص خارج الملعب: في تعديل للمادة 9.2 سيتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة إذا لمس أحد أعضاء الجهاز الفني أو أحد البدلاء أو لاعب مطرود الكرة بعد خروجها من الملعب دون عقوبات تأديبية، ما لم يكن هناك نية للتدخل بشكل غير عادل.

إعلان قرارات الحكم بعد العودة للفار بشكل علني: درجت العادة على أن يراجع الحكم لقطة معينة عبر تقنية الفيديو (فار) ثم يتخذ القرار اللازم، لكن وفق التعديل الجديد فإنه سيكون ملزما بشرح الحالة للجماهير وتوضيح سبب اتخاذه القرار (خاصة في بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا").

وبخصوص القانون الأخير، كشفت "ماركا" أن البطولات المحلية سيكون لها الحرية في السماح للحكام بالإعلان عن قرارات الفار، وهي خطوة تهدف إلى إضافة المزيد من الشفافية للمباريات.

وسيتم تطبيق هذه القوانين بشكل رسمي وللمرة الأولى خلال منافسات النسخة الموسّعة من كأس العالم للأندية التي ستُقام في الولايات المتحدة الأميركية في الفترة ما بين 14 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز 2025.

وبيّنت الصحيفة الإسبانية أنه بإمكان البطولات التي تبدأ قبل الأول من يوليو/تموز 2025 الالتزام بالقوانين الجديدة مبكرا أو تأجيل تطبيقها إلى الموسم التالي كحد أقصى.

في هذه الأثناء، قرّر إيفاب دعم تجربة الكاميرات الجسدية بالنسبة للحكام في بطولات الفيفا، حيث سيتم تطبيق ذلك في مونديال الأندية القادم ضمن البث المباشر للمباريات.

وعن ذلك قالت ماركا "سيتم توسيع التجربة بعد النجاح الذي حققه هذا النوع من الكاميرات في الدوري الإنجليزي للهواة من حيث الحد من احتجاجات اللاعبين".

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وفي الوقت نفسه سيواصل إيفاب بالتعاون مع الفيفا اختبار تعديلات قانون التسلل بهدف تشجيع اللعب الهجومي وزيادة عدد الأهداف دون التأثير على متعة اللعبة.

كما سيتم دعم تقنية "دعم الفيديو في كرة القدم" "إف في إس" (FVS)، وهو نظام لتحليل الفيديو بأقل عدد ممكن من الكاميرات، وهي تجربة نجحت في عدة بطولات خلال 2024، مع إمكانية استخدام خاصية التحدي من قبل المدربين لمراجعة القرارات التحكيمية على شاكلة لعبة التنس الأرضي.