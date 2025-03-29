ماتيتا يعود للعب مع كريستال بالاس "بخوذة كرة الماء"

فاجأ جان فيليب ماتيتا لاعب كريستال بالاس الجماهير بعد ارتدائه غطاء رأس يشبه خوذة لاعبي كرة الماء عقب عودته إلى الملاعب إثر إصابة خطرة تعرض لها في الرأس.

وشارك ماتيتا في مباراة فريقه أمام فولهام اليوم السبت في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي مرتديا غطاء يشبه خوذة لاعبي كرة الماء، وساعد بالاس على الفوز 3-0 في ملعب كرافن كوتيدج.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 أكثر فرق البريميرليغ اعتمادا على شباب الأكاديميات list 2 of 2 التفاصيل المالية لصفقة انتقال أرنولد من ليفربول إلى ريال مدريد end of list

ونُقل مهاجم كريستال بالاس إلى المستشفى بعد تعرضه لتدخل عنيف من الحارس ليان روبرتس في الجولة الأخيرة من كأس الاتحاد الإنجليزي التي فاز بها 2-1 ضد ميلوول.

وحصل روبرتس على بطاقة حمراء بعدما قام بركل ماتيتا في رأسه خارج منطقة الجزاء أثناء تسابق اللاعبين للوصول إلى الكرة، واحتاج اللاعب إلى 25 غرزة جراحية في أذنه، وشُوهد وهو يرتدي ضمادة كبيرة في مقابلة أجريت معه مؤخرا.

3 إصدارات

في البداية ارتدى ماتيتا (27 عاما) الخوذة في مباراة ودية خلف أبواب مغلقة، ومازحه أوليفر غلاسنر -مدرب إيغلز- بعد المباراة قائلًا إن "الخوذة مناسبة أكثر لكرة الماء".

وقال غلاسنر "إنها مثل خوذة كرة الماء. في كرة الماء، الهدف منها هو منع دخول الماء إلى آذان اللاعبين، بينما يرتديها على جانب واحد فقط. يبدو الأمر غريبًا، لكننا اعتدنا عليه".

وأضاف "قلت له ربما عليك تجربة كرة الماء لأنه طويل القامة بما يكفي، كان هناك تخطيط جدي لتصميم الخوذة، فعندما يسجل هدفا بالرأس، يكون القناع مناسبا للحماية".

إعلان

وتابع "قام طبيبنا والفريق بعمل رائع في إيجاد الحماية المناسبة. كل شيء معتمد من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. كان هناك 3 أنواع مختلفة. جرب خوذة تشبه خوذة الدراجات النارية، لكنه لم يستطع التدرب بها لأنها كانت ثقيلة جدا وقلتُ للطبيب أتذكر أن بيتر تشيك كان يرتدي خوذة".

وختم "حاول أثناء التدريب اختيار خوذة تناسبه أكثر ولا تؤثر عليه بشكل سلبي، لو كنتُ أعتقد أنها مشكلة لما أشركته في اللعب، لكن يبدو أن كل شيء على ما يرام".

سجل ماتيتا 15 هدفًا وصنع 3 أهداف على مدار 33 مباراة شارك فيها بجميع البطولات هذا الموسم.