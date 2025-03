هاري كين يكتب التاريخ مجددا في البوندسليغا

كتب الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونخ التاريخ مجددا في الدوري الألماني لكرة القدم بتسجيله هدفا في فوز فريقه الصعب 3-2 على سانت باولي -السبت- في الجولة الـ27 من البوندسليغا.

ونجح الدولي الإنجليزي في هز الشباك في الدقيقة الـ17 بعد أن استلم عرضية من مايكل أوليسي، وبهذا الهدف يكون كين قد سجل ضد كل الفرق التي لعب ضدها في الدوري الألماني.

وبحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، سجل مهاجم توتنهام سابقا هدفا واحد على الأقل في شباك 19 فريقا في البوندسليغا منذ انضمامه إلى العملاق البافاري بداية الموسم الماضي.

19 – Harry Kane has scored against all 19 clubs he has faced in the Bundesliga; in BL history only Miroslav Klose has faced more different clubs and scored against them all (28). Diversity. pic.twitter.com/cUOwdkszfB

— OptaFranz (@OptaFranz) March 29, 2025