رياضة|الدوري الألماني|أوروبا

هاري كين يكتب التاريخ مجددا في البوندسليغا

هاري كين نجح في هز شباك سانت بولي في الدقيقة 17 (غيتي)
29/3/2025

كتب الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونخ التاريخ مجددا في الدوري الألماني لكرة القدم بتسجيله هدفا في فوز فريقه الصعب 3-2 على سانت باولي -السبت- في الجولة الـ27 من البوندسليغا.

ونجح الدولي الإنجليزي في هز الشباك في الدقيقة الـ17 بعد أن استلم عرضية من مايكل أوليسي، وبهذا الهدف يكون كين قد سجل ضد كل الفرق التي لعب ضدها في الدوري الألماني.

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وبحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، سجل مهاجم توتنهام سابقا هدفا واحد على الأقل في شباك 19 فريقا في البوندسليغا منذ انضمامه إلى العملاق البافاري بداية الموسم الماضي.

وعزز كين صدارته لقائمة هدافي البوندسليغا برصيد 22 هدفا بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه باتريك شيك لاعب باير ليفركوزن.

ولا يتفوّق على كين سوى ميروسلاف كلوزه، مهاجم بايرن سابقا، الذي سجل ضد 28 فريقا مختلفا في الدوري الألماني.

وحقق بايرن فوزه العشرين هذا الموسم رافعا رصيده إلى 65 نقطة مقابل 59 لليفركوزن الفائز على بوخوم 3-1 الجمعة في افتتاح المرحلة.

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المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

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