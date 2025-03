أكثر 50 منتخبا لكرة القدم في العالم امتلاكا للمواهب.. بينها 3 عربية

يُعد الفوز بكأس العالم لكرة القدم حلما متجددا لكل المنتخبات التي سبق لها التتويج بأعظم بطولة في تاريخ اللعبة أو تلك التي تأمل في تحقيق ذلك للمرة الأولى.

ومن أجل اعتلاء عرش كرة القدم العالمية لا بد من توفر العديد من العوامل والأسباب، أبرزها اختيار اللاعبين المناسبين القادرين على الفوز بالألقاب ممن يتمتعون بالثقة بالنفس بالإضافة إلى امتلاكهم الموهبة.

ورغم بقاء 15 شهرا تقريبا على انطلاق النسخة القادمة من كأس العالم، أعدت شبكة "إي أس بي أن" (ESPN) الأميركية قائمة مكونة من 50 منتخبا وطنيا تتمتع بوفرة المواهب التي تساعدها على التتويج باللقب.

ESPN's @rwohan ranks the top 50 World Cup national team contenders with over a year to go until the tournament 👀

For more ⬇️ https://t.co/DI57BBYQ6r

— ESPN FC (@ESPNFC) March 25, 2025