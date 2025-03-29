أكثر 50 منتخبا لكرة القدم في العالم امتلاكا للمواهب.. بينها 3 عربية

يُعد الفوز بكأس العالم لكرة القدم حلما متجددا لكل المنتخبات التي سبق لها التتويج بأعظم بطولة في تاريخ اللعبة أو تلك التي تأمل في تحقيق ذلك للمرة الأولى.

ومن أجل اعتلاء عرش كرة القدم العالمية لا بد من توفر العديد من العوامل والأسباب، أبرزها اختيار اللاعبين المناسبين القادرين على الفوز بالألقاب ممن يتمتعون بالثقة بالنفس بالإضافة إلى امتلاكهم الموهبة.

ورغم بقاء 15 شهرا تقريبا على انطلاق النسخة القادمة من كأس العالم، أعدت شبكة "إي أس بي أن" (ESPN) الأميركية قائمة مكونة من 50 منتخبا وطنيا تتمتع بوفرة المواهب التي تساعدها على التتويج باللقب.

ESPN's @rwohan ranks the top 50 World Cup national team contenders with over a year to go until the tournament 👀 For more ⬇️ https://t.co/DI57BBYQ6r — ESPN FC (@ESPNFC) March 25, 2025

وتُقام النسخة المقبلة من كأس العالم في 3 دول: هي الولايات المتحدة، المكسيك، وكندا في الفترة ما بين 11 يونيو/حزيران 2026 و19 يوليو/تموز من العام نفسه.

نسبة التغيير

وخلال هذه الفترة المتبقية قد تتغير كثير من الأمور، مثل أن يتعرض بعض اللاعبين إلى إصابات قد تحرمهم من المشاركة في كأس العالم أو تتحول المواهب الشابة إلى نجوم صاعدة، أو يزداد اللاعبون المخضرمون تألقا، وقد يخرج آخرون من حسابات مدربيهم.

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وحسب الشبكة، فإن التشكيلة الحالية لأي منتخب وطني قد تشهد تغييرات بنسبة 50% على الأقل مع انطلاق كأس العالم 2026، ومع ذلك فإن "جودة المواهب المتاحة لكل منها تبقى ثابتة إلى حد كبير".

اعتمدت الشبكة في تصنيفها على 3 مستويات لتقييم جودة المواهب لأي منتخب هي:

عدد اللاعبين ذوي الجودة العالية.

عدد اللاعبين القادرين على اللعب في التشكيلة الأساسية.

عدد النجوم الحقيقيين في كل منتخب.

لقياس مستويات لاعبي كل منتخب، اعتمدت الشبكة الأميركية على 3 معايير رئيسية هي:

إجمالي الدقائق التي خاضها اللاعبون في أكبر 5 دوريات أوروبية بنسبة 30%.

حساب الدقائق التي خاضها اللاعبون في دوري أبطال أوروبا بنسبة 30%.

القيمة السوقية للاعبين وفق موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الشهير بنسبة 40%.

ويتصدر منتخب فرنسا وصيف بطل النسخة السابقة هذه القائمة، في حين يحتل نظيره الأرجنتيني حامل اللقب المركز التاسع.

مركز متقدم للمغرب

ويأتي المنتخب المغربي في طليعة الفرق العربية حيث احتل المركز الـ16 في هذه القائمة، يليه الجزائر في المركز الـ34 ومصر في المركز الـ45.

أما منتخبات الدول المضيفة الولايات المتحدة والمكسيك فجاءت في المركز الـ20 والـ44 فيما لم يُذكر اسم الفريق الكندي.

وحتى هذه اللحظة ضمنت 7 منتخبات فقط مشاركتها في المونديال القادم هي الدول المضيفة الثلاث، اليابان، إيران، نيوزلندا، الأرجنتين.

وتاليا أقوى المنتخبات في كأس العالم 2026 بالنظر إلى عدد المواهب فيها حسب شبكة "إي أس بي أن":

فرنسا. إسبانيا. إنجلترا. ألمانيا. البرازيل. هولندا. إيطاليا. البرتغال. الأرجنتين. بلجيكا. الدانمارك. سويسرا. النرويج. السويد. كرواتيا. المغرب. أوكرانيا. أورغواي. نيجيريا. الولايات المتحدة. اليابان. النمسا. صربيا. تركيا. كورت ديفوار. بولندا. كولومبيا. الإكوادور. السنغال. اليونان. جمهورية التشيك. غانا. أسكتلندا. الجزائر. سلوفاكيا. سلوفينيا. الكاميرون. المجر. كندا. مالي. جورجيا. جمهورية أيرلندا. كوريا الجنوبية. المكسيك. مصر. البوسنة والهرسك. الكونغو الديمقراطية. ويلز. بوركينا فاسو. ألبانيا.