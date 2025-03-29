غريزمان يقتنص رقما قياسيا من ميسي في الدوري الإسباني

سجل الفرنسي أنطوان غريزمان رقما قياسيا جديدا في الدوري الإسباني لكرة القدم خلال مشاركته اليوم السبت مع فريقه أتلتيكو مدريد في مباراة التعادل 1-1 مع إسبانيول ضمن المرحلة الـ29 من المسابقة.

وأصبح النجم الفرنسي البالغ من العمر 34 عاما اللاعب الأجنبي الأكثر مشاركة في المباريات بتاريخ الدوري الإسباني بواقع 521 مباراة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن غريزمان -الذي بدأ مسيرته مع نادي إسبانيول- تفوق بفارق مباراة واحدة على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات.

Antoine Griezmann is making his 𝟓𝟐𝟏𝐬𝐭 La Liga appearance. He overtakes Leo Messi as the foreigner with the most in Spain's top flight 👑 pic.twitter.com/YuA315eEMo — B/R Football (@brfootball) March 29, 2025

وخاض ميسي نجم برشلونة السابق 520 مباراة خلال مسيرته الرائعة في الدوري الإسباني، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ثم إلى إنتر ميامي الأميركي فريقه الحالي.

وأمضى غريزمان مسيرته الاحترافية بأكملها في الدوري الإسباني، وسجل حضوره الأول في 29 أغسطس/آب 2010 مع ريال سوسيداد الذي قضى معه 4 مواسم، ثم دافع عن قميص أتلتيكو مدريد لمدة 5 سنوات، وقضى فترة قصيرة لمدة موسمين في برشلونة، وعاد إلى أتلتيكو حيث يمضي الآن 4 مواسم أخرى.

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وخلال مشواره في إسبانيا سجل 198 هدفا، وهو يواصل إظهار مهارته التهديفية من خلال الأهداف الثمانية التي سجلها في موسم الدوري الحالي، والتي كانت أساسية في مباريات مثل ليغانيس أو ألافيس.

ويعد غريزمان الهداف التاريخي لأتلتيكو مدريد برصيد 197 هدفا في جميع البطولات، كما يتفوق على زميله ساول نيغيز بـ428 مباراة مع الفريق الأول.

ومع تبقي عام واحد على نهاية عقده يتعين على غريزمان اتخاذ القرار بشأن مواصلة مشواره في الليغا أو الانتقال إلى الدوري الأميركي لكرة القدم، وهي البطولة التي تجذبه أكثر، بحسب ما أكده في أحيان كثيرة.