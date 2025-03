غريزمان يقتنص رقما قياسيا من ميسي في الدوري الإسباني

سجل الفرنسي أنطوان غريزمان رقما قياسيا جديدا في الدوري الإسباني لكرة القدم خلال مشاركته اليوم السبت مع فريقه أتلتيكو مدريد في مباراة التعادل 1-1 مع إسبانيول ضمن المرحلة الـ29 من المسابقة.

وأصبح النجم الفرنسي البالغ من العمر 34 عاما اللاعب الأجنبي الأكثر مشاركة في المباريات بتاريخ الدوري الإسباني بواقع 521 مباراة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن غريزمان -الذي بدأ مسيرته مع نادي إسبانيول- تفوق بفارق مباراة واحدة على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات.

Antoine Griezmann is making his 𝟓𝟐𝟏𝐬𝐭 La Liga appearance.

He overtakes Leo Messi as the foreigner with the most in Spain's top flight 👑 pic.twitter.com/YuA315eEMo

