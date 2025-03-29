تعويض مالي بخس لألفيش بعد سجنه "ظلما"

كشف خبير قانوني عن قيمة التعويضات، التي يحق للبرازيلي داني ألفيش لاعب برشلونة السابق الحصول عليها، بعد تبرئته من تهمة الاعتداء الجنسي.

وألغت المحكمة العليا في برشلونة يوم أمس الجمعة حكما بسجن ألفيش بعدما كسب الاستئناف الذي قدّمه ضد حكم سابق أدانه بالاعتداء الجنسي.

وأدين ألفيش في فبراير/شباط 2024 باغتصاب امرأة في ملهى ليلي خلال ديسمبر/كانون الأول 2022 وحكم عليه بالسجن 4 سنوات و6 أشهر، لكن "التضارب" في رواية الضحية تسبّب في إلغاء هذا الحكم.

لحظة خروج داني ألفيش من السجن بعد دفعه كفالة المليون يوروhttps://t.co/Ha68GD9toF pic.twitter.com/YcfDHiLqot — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) March 26, 2024

وعلّقت محامية اللاعب إينيس غوارديولا على القرار بالقول "في الوقت الحالي لا يمكننا قول أي شيء. نعلم أن الحكم لم يصبح نهائيا بعد. يجب أن أقرأ الحكم بالكامل، لكننا سعداء جدا وكنت واثقة في قرار المحكمة".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ألفيش سيحصل على تعويض مالي متواضع قدره 11 ألف يورو نظير احتجازه "غير العادل" في السجن لمدة 14 شهرا.

وفي الوقت نفسه، شدد القاضي خوسيه أنطونيو فاسكيز تاين على أنه يحق لألفيش (41 عاما) المطالبة بمبلغ أعلى لكن ليس من المؤكد أن يتم الموافقة على هذا الطلب.

إعلان

ويأتي هذا التعويض استنادا إلى القانون الأساسي الإسباني، حيث تنص المادة 294 منه على أن "أي شخص يُسجن بشكل غير قانوني يحق له الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به باستثناء الحالات التي تعتبر قوة قاهرة".

وأوضحت "ماركا" أن مبلغ التعويض يتم تحديده بناء على عدد الأيام التي قضاها الشخص في السجن وتأثير ذلك على حياته الشخصية والعائلية، حيث يتم احتساب التعويض بمعدل تقريبي يصل إلى 30 يورو عن كل يوم في السجن.

يُذكر أن ألفيش كان يلعب مع فريق بوماس المكسيكي عندما ألقي القبض عليه قبل أن يقوم النادي بفسخ عقده بشكل فوري.

وفي مارس/آذار 2023، أعلنت عارضة الأزياء جوانا سانز انفصالها عن زوجها ألفيش وذلك في رسالة كتبتها بخط يدها ونشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".

وظل ألفيش في السجن من يناير/كانون الثاني 2023 إلى مارس/آذار 2024 حتى أطلق سراحه بعد دفع مليون يورو ككفالة في انتظار استئنافه، كما قام بتسليم جوازات سفره في حين عبر رافضون لإطلاق سراحه عن مخاوفهم من احتمال هروبه.