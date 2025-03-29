بايرن ميونخ يحقق فوزه الـ20 في الدوري الألماني

استعاد بايرن ميونخ توازنه بعد خسارة وتعادل وأعاد الفارق إلى 6 نقاط بينه وبين مطارده المباشر باير ليفركوزن بطل الموسم الماضي، بفوزه الصعب على ضيفه سانت باولي 3-2 السبت في المرحلة الـ27 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبدا النادي البافاري في طريقه إلى فوز سهل عندما بكر بالتسجيل عبر هدافه الدولي الانجليزي هاري كاين (17) معززا موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 22 هدفا، لكن سانت باولي أدرك التعادل بعد عشر دقائق بواسطة التونسي إلياس سعد.

وانتظر النادي البافاري الشوط الثاني لترجيح كفته بثنائية لجناحه الدولي لوروا سانيه (53 و71) رافعا رصيده إلى تسعة أهداف هذا الموسم، قبل أن يقلص البديل لارس ريتتسكا الفارق (90+3).

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بعد خسارة مفاجئة أمام بوخوم وتعادل مخيب أمام أونيون برلين، عاد بايرن إلى سكة الانتصارات محققا فوزه العشرين هذا الموسم رافعا رصيده إلى 65 نقطة مقابل 59 لليفركوزن الفائز على بوخوم 3-1 الجمعة في افتتاح المرحلة.

لايبزيغ يعود إلى سكة الهزائم

وأعاد بوروسيا مونشنغلادباخ ضيفه لايبزيغ إلى سكة الهزائم عندما تغلب عليه بهدف وحيد سجله الفرنسي الحسن بليا (56) وانتزع منه المركز الخامس.

ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 43 نقطة بفارق نقطة واحدة امام لايبزيغ وفرايبورغ الذي يستضيف أونيون برلين الأحد في ختام المرحلة.

وعمق فيردر بريمن جراح مضيفه هولشتاين كيل صاحب المركز الأخير عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها مارفين دوكش (25) وفيليكس أغو (59) والنمساوي ماركو غرول (90+4).

وصعد فيردر بريمن إلى المركز الحادي عشر مؤقتا برصيد 36 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام بوروسيا دورتموند الذي يستضيف ماينتس غدا الأحد، فيما تجمد رصيد هولشتاين كيل عند 17 نقطة.

واستغل هايدنهايم، صاحب المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق من أجل البقاء ضد ثالث الدرجة الثانية، خسارة سانت باولي وقلص الفارق معه إلى ثلاث نقاط بفوزه الثمين على مضيفه فولفسبورغ بهدف وحيد سجله مارفين بيارينغر (16 من ركلة جزاء).

ورفع هايدنهايم رصيده إلى 22 نقطة مقابل 38 لفولفسبورغ التاسع.

وتعادل هوفنهايم مع أوغسبورغ بهدف للكرواتي أندري كراماريتش (71 من ركلة جزاء) مقابل هدف للكونغولي الديموقراطي صامويل إيسيدني (46)، فرفع الأول رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشر، والثاني إلى 39 نقطة في المركز الثامن.