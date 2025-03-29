أتلتيكو مدريد يتلقى ضربة قوية في المنافسة على لقب الليغا

واصل فريق أتلتيكو مدريد نزيف النقاط بتعادل خارج أرضه أمام إسبانيول بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة 29 بالدوري الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

تقدم أتلتيكو مدريد بهدف مبكر سجله ماركوس يورينتي بعد مرور 3 دقائق، ولكن تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) باحتساب تسلل ضد المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان.

وهز أتلتيكو الشباك مجددا بتسديدة رائعة لسيزار أزبلكويتا في المقص الأيمن، ليتقدم الضيوف بهدف في الدقيقة 38.

ولكن إسبانيول نجح في إدراك التعادل خلال الشوط الثاني بهدف سجله خافي بوادو في الدقيقة 71 ليحصل كل فريق على نقطة.

وبهذا التعادل يتلقى أتلتيكو مدريد ضربة قوية لمساعيه في المنافسة على اللقب، وذلك بعد خسارتين متتاليتين في الجولتين الماضيتين.

وبقي أتلتيكو في المركز الثالث برصيد 57 نقطة أمامه ريال مدريد 60 نقطة، وبرشلونة 63 نقطة في الصدارة، وبات بإمكانهما توسيع فارق النقاط خلال هذه الجولة.