رونالدو شخصية مقاتلة في لعبة فيديو شهيرة

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي ظهوره ضمن الشخصيات القتالية في إحدى ألعاب الفيديو الشهيرة.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو دعائي لظهوره في لعبة "سيتي أوف ذا وولفز" (FATAL FURY: City of the Wolves!) وذلك بدءا من يوم 24 أبريل/نيسان القادم.

Big news to share with everyone today!

I'm going to be a character in the new fighting game FATAL FURY: City of the Wolves! @FATALFURY_PR

Let's have some fun on April 24th!

https://t.co/XaIqKFHUIG #SNK #FatalFury #CR7 #AD pic.twitter.com/UX0PhYKKNP — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 26, 2025

وظهر رونالدو (40 عاما) في المقطع الدعائي وهو يوجه لكمات وركلات مذهلة لأحد منافسيه، كما يؤدي حركات أكروباتية بالكرة ومن دونها، ليؤكد أنه "ليس مقاتلا فقط على أرض الملعب بل أيضا في ألعاب القتال الفردي"، وفق وصف صحيفة "آس" الإسبانية.

وقال الموقع الرسمي للعبة في وصفه شخصية رونالدو القتالية في اللعبة "واحد من أفضل اللاعبين في العالم يستغل أوقات فراغه لزيارة ساوث تاون من أجل تطوير مهاراته الجديدة في كرة القدم. التقنيات المختلفة التي طورها أثناء لعبه تجعله قوة لا يمكن إيقافها حتى أمام المقاتلين المخضرمين".

إعلان

ويرتدي رونالدو في اللعبة زي كرة قدم يحمل اللونين الأحمر والأخضر المستوحاة من ألوان المنتخب البرتغالي، مع وجود رقمه الشهير 7 بشكل واضح.

وسيكون احتفاله الشهير "Siiii" جزءا من اللعبة كحركة احتفالية بعد كل فوز يحققه في القتال، إلا أن رونالدو لم يقم بتأديتها بصوته، بل تم تسجيله بواسطة الممثل الصوتي خوان فيليبي سييرا الذي نجح في تقليد صوته بشكل مقنع، وفق "آس".

From football legend to fighter! ⚽Cristiano Ronaldo joins Fatal Fury: City of the Wolves as a playable character. 🔥 Expect his signature moves, like the ‘Siuuu’ celebration and football inspired attacks, to add a new level of excitement! pic.twitter.com/h4X1KpntQV — Playcon (@playconmt) March 27, 2025

وانضم "صاروخ ماديرا" إلى مجموعة من الشخصيات الأسطورية في عالم الألعاب مثل تيري بوغارد، وماي شيرانوي وكين وتشون-لي الذين سيكونون ضيوف شرف في هذه اللعبة.

وتعد اللعبة المذكورة واحدة من سلاسل شركة "إس إن كيه" (SNK) الأكثر الشهرة والتي استحوذ صندوق الاستثمار السعودي على 96% من أسهمها عام 2022.

وترى الصحيفة الإسبانية أن إدراج لاعب كرة قدم كبيرا بحجم رونالدو في لعبة قتال يُعد "أمرا غريبا"، لكن ذلك سيزول بمجرد ارتباط اسم اللعبة بشركة "إس إن كيه" وصندوق الاستثمار السعودي، الذي لعب دورا بارزا في نقل النجم البرتغالي إلى النصر في يناير/كانون الثاني 2023.

وكشف رونالدو الذي يُعد واحدا من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، أواخر العام الماضي عن مشاركته في هذه اللعبة بصفة مقاتل قبل أن يظهر الفيديو الدعائي أخيرا خلال الساعات القليلة الماضية.