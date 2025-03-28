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رونالدو شخصية مقاتلة في لعبة فيديو شهيرة

رونالدو شخصية قتالية في لعبة فيديو
لعبة الفيديو التي يروج لها رونالدو واحدة من سلاسل شركة "إس إن كيه" التي استحوذ صندوق الاستثمار السعودي على 96% من أسهمها (مواقع التواصل)
28/3/2025

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي ظهوره ضمن الشخصيات القتالية في إحدى ألعاب الفيديو الشهيرة.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو دعائي لظهوره في لعبة "سيتي أوف ذا وولفز" (FATAL FURY: City of the Wolves!) وذلك بدءا من يوم 24 أبريل/نيسان القادم.

وظهر رونالدو (40 عاما) في المقطع الدعائي وهو يوجه لكمات وركلات مذهلة لأحد منافسيه، كما يؤدي حركات أكروباتية بالكرة ومن دونها، ليؤكد أنه "ليس مقاتلا فقط على أرض الملعب بل أيضا في ألعاب القتال الفردي"، وفق وصف صحيفة "آس" الإسبانية.

وقال الموقع الرسمي للعبة في وصفه شخصية رونالدو القتالية في اللعبة "واحد من أفضل اللاعبين في العالم يستغل أوقات فراغه لزيارة ساوث تاون من أجل تطوير مهاراته الجديدة في كرة القدم. التقنيات المختلفة التي طورها أثناء لعبه تجعله قوة لا يمكن إيقافها حتى أمام المقاتلين المخضرمين".

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ويرتدي رونالدو في اللعبة زي كرة قدم يحمل اللونين الأحمر والأخضر المستوحاة من ألوان المنتخب البرتغالي، مع وجود رقمه الشهير 7 بشكل واضح.

وسيكون احتفاله الشهير "Siiii" جزءا من اللعبة كحركة احتفالية بعد كل فوز يحققه في القتال، إلا أن رونالدو لم يقم بتأديتها بصوته، بل تم تسجيله بواسطة الممثل الصوتي خوان فيليبي سييرا الذي نجح في تقليد صوته بشكل مقنع، وفق "آس".

وانضم "صاروخ ماديرا" إلى مجموعة من الشخصيات الأسطورية في عالم الألعاب مثل تيري بوغارد، وماي شيرانوي وكين وتشون-لي الذين سيكونون ضيوف شرف في هذه اللعبة.

وتعد اللعبة المذكورة واحدة من سلاسل شركة "إس إن كيه" (SNK) الأكثر الشهرة والتي استحوذ صندوق الاستثمار السعودي على 96% من أسهمها عام 2022.

وترى الصحيفة الإسبانية أن إدراج لاعب كرة قدم كبيرا بحجم رونالدو في لعبة قتال يُعد "أمرا غريبا"، لكن ذلك سيزول بمجرد ارتباط اسم اللعبة بشركة "إس إن كيه" وصندوق الاستثمار السعودي، الذي لعب دورا بارزا في نقل النجم البرتغالي إلى النصر في يناير/كانون الثاني 2023.

وكشف رونالدو الذي يُعد واحدا من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، أواخر العام الماضي عن مشاركته في هذه اللعبة بصفة مقاتل قبل أن يظهر الفيديو الدعائي أخيرا خلال الساعات القليلة الماضية.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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