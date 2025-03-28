مبابي مدهوش من دقة تفاصيل تمثاله

عبر كيليان مبابي نجم ريال مدريد عن دهشته عند رؤية تمثاله المصنوع من الشمع الذي سيعرض في متحف مادام توسو في لندن الأسبوع القادم.

وزار الدولي الفرنسي المتحف الشهير -الذي تأسس عام 1835- وشاهد تمثاله الذي سيعرض للجماهير بدءا من الرابع من أبريل/نيسان المقبل.

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ويظهر النجم الفرنسي مرتديا قميص منتخب بلاده الاحتياطي وفي وضعيته الشهيرة، وهو طاو ذراعيه.

La statut elle ressemble plus à Mbappé que Mbappé https://t.co/xm5VQffZRo — Kvegetawood (@KarimFELLA17473) March 27, 2025

وأبدى مبابي إعجابه الشديد بالدقة التي تم بها إنجاز هذا التمثال وقال إنه نسخة مطابقة له.

ولم يخفِ مبابي دهشته عند رؤية التمثال لأول مرة، وعلق قائلا "يا له من أمر مذهل، القميص الجديد، حتى الحذاء جديد، هذا أنا! أحبه، إنه رائع".

وأضاف "الفنانون الذين صنعوه موهوبون حقًا.. الشعر، والوضعية! إنه أنا بالضبط، إنه سريالي! لقد انبهرت مدريد بأكملها. أشكركم مرة أخرى، وأشكر الفريق على عملهم الرائع".

وقال مدير المتحف ستيف بلاكبيرن -في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب- "لقد عملنا على كل التفاصيل الخاصة بمبابي، مثل وقفته الشهيرة وابتسامته، وبريق عينيه، التمثال واقعي للغاية".

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وأضاف "رد فعل مبابي على تمثاله كان مذهلا، ونتطلع لوجود الزوار من جميع أنحاء العالم".

وأعلن المتحف عن عرض خاص للأطفال دون سن 16 عامًا، من 4 إلى 21 أبريل/نيسان، بتقديم تذكرة دخول لكل طفل يأتي بقميص مبابي الرسمي خلال تلك الفترة.

وكان نجم ريال مدريد شارك في مراحل صناعة التمثال على مدار الأشهر الماضية، إذ عمل مع فريق متحف مدام توسو لضمان الحصول على نسخة دقيقة تعكس ملامحه وتفاصيله الجسدية بدقة متناهية.