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مبابي مدهوش من دقة تفاصيل تمثاله

مبابي مندهش من دقة تفاصيل تمثاله
تمثال مبابي سيعرض للجماهير بدءا من الرابع من أبريل/نيسان المقبل (مواقع التواصل)
28/3/2025

عبر كيليان مبابي نجم ريال مدريد عن دهشته عند رؤية تمثاله المصنوع من الشمع الذي سيعرض في متحف مادام توسو في لندن الأسبوع القادم.

وزار الدولي الفرنسي المتحف الشهير -الذي تأسس عام 1835- وشاهد تمثاله الذي سيعرض للجماهير بدءا من الرابع من أبريل/نيسان المقبل.

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ويظهر النجم الفرنسي مرتديا قميص منتخب بلاده الاحتياطي وفي وضعيته الشهيرة، وهو طاو ذراعيه.

وأبدى مبابي إعجابه الشديد بالدقة التي تم بها إنجاز هذا التمثال وقال إنه نسخة مطابقة له.

ولم يخفِ مبابي دهشته عند رؤية التمثال لأول مرة، وعلق قائلا "يا له من أمر مذهل، القميص الجديد، حتى الحذاء جديد، هذا أنا! أحبه، إنه رائع".

وأضاف "الفنانون الذين صنعوه موهوبون حقًا.. الشعر، والوضعية! إنه أنا بالضبط، إنه سريالي! لقد انبهرت مدريد بأكملها. أشكركم مرة أخرى، وأشكر الفريق على عملهم الرائع".

وقال مدير المتحف ستيف بلاكبيرن -في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب- "لقد عملنا على كل التفاصيل الخاصة بمبابي، مثل وقفته الشهيرة وابتسامته، وبريق عينيه، التمثال واقعي للغاية".

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وأضاف "رد فعل مبابي على تمثاله كان مذهلا، ونتطلع لوجود الزوار من جميع أنحاء العالم".

وأعلن المتحف عن عرض خاص للأطفال دون سن 16 عامًا، من 4 إلى 21 أبريل/نيسان، بتقديم تذكرة دخول لكل طفل يأتي بقميص مبابي الرسمي خلال تلك الفترة.

وكان نجم ريال مدريد شارك في مراحل صناعة التمثال على مدار الأشهر الماضية، إذ عمل مع فريق متحف مدام توسو لضمان الحصول على نسخة دقيقة تعكس ملامحه وتفاصيله الجسدية بدقة متناهية.

المصدر : مواقع إلكترونية

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