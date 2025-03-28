كوندي مدافع برشلونة: لسنا آلاتّ

احتجّ الدولي الفرنسي جول كونديه مدافع برشلونة الإسباني، على الروزنامة المزدحمة بالمباريات في تصريح ناري قال فيه "نحن لسنا آلات!"، وطالب القيمين بأخذ صحة اللاعبين بعين الاعتبار في قراراتهم.

ووصف المدافع الدولي عقب فوز برشلونة على أوساسونا 3-0 في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 27 والتي أقيمت مساء الخميس بعد فترة التوقف الدولي، ما يجري بـ"قلة الاحترام" للنادي واللاعبين.

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وقال ابن الـ 26 عاما "هذا ليس طبيعيا. تحدثنا عدة مرات عن جدول المباريات وخوض مباريات كثيرة (…) هو قلّة احترام للأندية، سواء برشلونة أو أوساسونا أو ريال مدريد. وأيضا قلّة احترام للاعبين".

وإلى جانب التزاماته مع برشلونة، شارك كونديه مع منتخب بلاده أمام كرواتيا ذهابا وإيابا في ربع النهائي دوري الأمم الأوروبية الأسبوع الماضي (فازت فرنسا بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 2-2 باجمالي المباراتين).

وأضاف "على الجميع أن يفهم أننا لسنا آلات، وأن تقديم ما يريده مشجعو كرة القدم من مشاهدة مباراة تنافسية وقوية يتطلب منا الراحة أيضا".

وطالب مدافع برشلونة عبر منصة "إكس" الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورئيس الرابطة خافيير تيباس باخذ بعين الاعتبار صحة اللاعبين، مستشهدا بتصريحاته.

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ولعب برشلونة متصدر الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد (63 مقابل 60) مباراة الخميس من دون لاعبيه الدوليين البرازيلي رافينيا والأوروغوياني رونالدو أراوخو اللذين عادا من ارتباطاتهما الدولية في اليوم السابق، كما خسر الإسباني داني أولمو بسبب الإصابة والذي شارك أيضا في مباراتي "لا روخا" ضد هولندا في دوري الامم (فازت إسبانيا بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 5-5 باجمالي المباراتين).

وتأجلت مباراة برشلونة مع أوساسونا التي كانت مقررة في 8 الشهر الجاري، بسبب الوفاة المفاجئة لطبيب النادي الكاتالوني كارليس مينارو. وأعيدت جدولتها إلى أمس الخميس رغم معارضة الناديين.