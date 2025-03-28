بيريز رئيس ريال مدريد يتخلى عن أحد تقاليده

بعد تأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح (4-2)، كسر رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز أحد تقاليده.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن رئيس النادي "الملكي" -الذي لا يؤيد مكافآت المباريات- قرر استثناء دفع 250 ألف يورو لكل لاعب في الفريق.

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بيد أن لاعبي ريال مدريد سيحصلون في الواقع على 137 ألف يورو فقط من هذا المبلغ، مع الأخذ في الاعتبار نسبة الـ45% الخاضعة للضريبة.

وأضافت أن النادي "الملكي" عادة ما يصرف المكافآت للاعبيه نهاية الموسم حسب نتائج الفريق والألقاب التي حققها. وبشكل عام، يتم التفاوض في ريال مدريد على المكافآت بين الرئيس والقائد، على أساس الألقاب التي حققها الفريق.

وتهدف المكافأة المالية إلى مجازاة اللاعبين على جهودهم في ظل الوتيرة العالية جدا للمباريات هذا الموسم.

وتغير هذا النظام مع ضغط المباريات هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي، إذ خاض الفريق 13 مباراة للفوز بدوري الأبطال، بينما لعب هذا الموسم 12 مباراة المسابقة الأوروبية ولا يزال في دور الثمانية.

ويتنافس "الميرينغي" على 3 ألقاب هذا الموسم، حيث يتطلع للفوز بدوري الأبطال للمرة الـ16 والدوري الإسباني للمرة الـ37، وكأس ملك إسبانيا للمرة الـ21.

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كما قرر الرئيس بيريز التركيز على الصيغة الجديدة لكأس العالم للأندية، التي ستقام في الولايات المتحدة هذا الصيف. ونظرا للجهد الإضافي الذي تتطلبه المنافسة، فإن لاعبي ريال مدريد قد يتوقعون مكافأة كبيرة إذا فازوا بالمباراة النهائية، إذ سيحصل الفائز على جائزة مالية ضخمة بقيمة 125 مليون دولار.