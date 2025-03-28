رياضة|بطولات أوروبية|المملكة المتحدة

توأم نجم مان يونايتد السابق يحملان شارة قيادة منتخبين مختلفين

دارين فليتشر لاعب مانشستر يونايتد السابق (غيتي)
28/3/2025-|آخر تحديث: 28/3/202507:22 م (توقيت مكة)

عاش دارين فليتشر النجم الأسبق لفريق مانشستر يونايتد أسبوعا تاريخيا بعدما حمل ابناه التوأم شارة القيادة لمنتخبي بلدين مختلفين.

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن فليتشر (41 عاما) يشعر بفخر كبير بسبب ما فعله ابناه جاك وتايلر البالغان من العمر 18 عاما خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وحمل تايلر شارة القيادة لمنتخب أسكتلندا تحت 19 عاما خلال المباراة التي جرت يوم 22 مارس/آذار الجاري ضد منتخب بولندا وانتهت بفوز كبير للأخير 4-1.

أما جاك فقد قاد منتخب إنجلترا تحت 18 عاما قبلها بيومين، وحقق نتيجة أفضل حيث تعادل أشبال الأسود الثلاثة مع التشيك بنتيجة 2-2.

واختار تايلر وجاك في البداية تمثيل المنتخب الإنجليزي، لكن الأول قرر في أكتوبر/تشرين الأول 2023 تغيير قراره واللعب لأسكتلندا ليسير على خطى والده.

يُذكر أن التوأم انضما إلى مانشستر يونايتد بعد أن كانا في أكاديمية الجار اللدود مانشستر سيتي، ويواصلان إظهار موهبة واعدة على مستوى الفئات السنية وفق ما تقول الصحيفة ذاتها.

إعلان

ودافع دارين فليتشر، عن ألوان المنتخب الأسكتلندي في 81 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وقدّم لزملائه 8 تمريرات وحمل شارة القيادة في 16 مباراة.

وقضى فليتشر الأب معظم مسيرته الاحترافية بقميص مانشستر يونايتد حيث دافع عن ألوانه طوال 14 عاما، قبل أن ينتقل ويست بروميتش ثم يعتزل بعد نهاية عقده مع ستوك سيتي.

وتُوج فليتشر مع "الشياطين الحمر" بـ15 لقبا أبرزها على الإطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز (5) ودوري أبطال أوروبا (1) وكأس العالم للأندية (1).

المصدر : صن

إعلان