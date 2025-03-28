توأم نجم مان يونايتد السابق يحملان شارة قيادة منتخبين مختلفين

عاش دارين فليتشر النجم الأسبق لفريق مانشستر يونايتد أسبوعا تاريخيا بعدما حمل ابناه التوأم شارة القيادة لمنتخبي بلدين مختلفين.

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن فليتشر (41 عاما) يشعر بفخر كبير بسبب ما فعله ابناه جاك وتايلر البالغان من العمر 18 عاما خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 نجل رونالدو يحق له تمثيل 5 منتخبات بينها أفريقي list 2 of 2 إحصائية تدعم حظوظ برشلونة في التتويج بالليغا end of list

وحمل تايلر شارة القيادة لمنتخب أسكتلندا تحت 19 عاما خلال المباراة التي جرت يوم 22 مارس/آذار الجاري ضد منتخب بولندا وانتهت بفوز كبير للأخير 4-1.

أما جاك فقد قاد منتخب إنجلترا تحت 18 عاما قبلها بيومين، وحقق نتيجة أفضل حيث تعادل أشبال الأسود الثلاثة مع التشيك بنتيجة 2-2.

📸 – Jack & Tyler Fletcher captained their nations during the international break. Leaders ✨❤️ pic.twitter.com/N7MCfjHS1M — UtdTruthful (@Utdtruthful) March 25, 2025

واختار تايلر وجاك في البداية تمثيل المنتخب الإنجليزي، لكن الأول قرر في أكتوبر/تشرين الأول 2023 تغيير قراره واللعب لأسكتلندا ليسير على خطى والده.

يُذكر أن التوأم انضما إلى مانشستر يونايتد بعد أن كانا في أكاديمية الجار اللدود مانشستر سيتي، ويواصلان إظهار موهبة واعدة على مستوى الفئات السنية وفق ما تقول الصحيفة ذاتها.

Like father, like sons 👨‍👦‍👦 Former @ManUtd stalwart Darren Fletcher’s twin sons are currently impressing for the Red Devils’ Under-21s, with Tyler assisting Jack for both his goals over the weekend! pic.twitter.com/I7Whn9LfKb — PL Youth (@PLYouth) March 17, 2025

إعلان

ودافع دارين فليتشر، عن ألوان المنتخب الأسكتلندي في 81 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وقدّم لزملائه 8 تمريرات وحمل شارة القيادة في 16 مباراة.

وقضى فليتشر الأب معظم مسيرته الاحترافية بقميص مانشستر يونايتد حيث دافع عن ألوانه طوال 14 عاما، قبل أن ينتقل ويست بروميتش ثم يعتزل بعد نهاية عقده مع ستوك سيتي.

وتُوج فليتشر مع "الشياطين الحمر" بـ15 لقبا أبرزها على الإطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز (5) ودوري أبطال أوروبا (1) وكأس العالم للأندية (1).