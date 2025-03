توأم نجم مان يونايتد السابق يحملان شارة قيادة منتخبين مختلفين

عاش دارين فليتشر النجم الأسبق لفريق مانشستر يونايتد أسبوعا تاريخيا بعدما حمل ابناه التوأم شارة القيادة لمنتخبي بلدين مختلفين.

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن فليتشر (41 عاما) يشعر بفخر كبير بسبب ما فعله ابناه جاك وتايلر البالغان من العمر 18 عاما خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

وحمل تايلر شارة القيادة لمنتخب أسكتلندا تحت 19 عاما خلال المباراة التي جرت يوم 22 مارس/آذار الجاري ضد منتخب بولندا وانتهت بفوز كبير للأخير 4-1.

أما جاك فقد قاد منتخب إنجلترا تحت 18 عاما قبلها بيومين، وحقق نتيجة أفضل حيث تعادل أشبال الأسود الثلاثة مع التشيك بنتيجة 2-2.

واختار تايلر وجاك في البداية تمثيل المنتخب الإنجليزي، لكن الأول قرر في أكتوبر/تشرين الأول 2023 تغيير قراره واللعب لأسكتلندا ليسير على خطى والده.

يُذكر أن التوأم انضما إلى مانشستر يونايتد بعد أن كانا في أكاديمية الجار اللدود مانشستر سيتي، ويواصلان إظهار موهبة واعدة على مستوى الفئات السنية وفق ما تقول الصحيفة ذاتها.

Like father, like sons 👨‍👦‍👦

Former @ManUtd stalwart Darren Fletcher’s twin sons are currently impressing for the Red Devils’ Under-21s, with Tyler assisting Jack for both his goals over the weekend! pic.twitter.com/I7Whn9LfKb

— PL Youth (@PLYouth) March 17, 2025