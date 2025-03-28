هل انتهك برشلونة لوائح الفيفا في مباراته ضد أوساسونا؟

تقدم نادي أوساسونا -اليوم الجمعة- بشكوى ضد برشلونة عقب خسارته أمامه 0-3 في مباراة مؤجلة من الدوري الإسباني، معترضا على مشاركة مدافعه إينيغو مارتينيز بموجب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وشارك مارتينيز، الذي انسحب من تشكيلة إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية بسبب تورم في الركبة اليمنى، طوال 90 دقيقة في فوز برشلونة 3-0 على أوساسونا أمس الخميس، وهو ما عزز موقع برشلونة في الصدارة إذ بات يتفوق بفارق 3 نقاط أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وقال أوساسونا في بيان إن "النادي يرى أن مشاركة إنيغو مارتينيز في مباراة الأمس انتهكت المادة 5 من الملحق الأول من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الخاصة بأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.

وتنص (المادة) على أن اللاعب الذي لا ينضم إلى منتخب بلاده أو يتركه لأسباب طبية لا يجوز له أن يلعب مباريات مع ناديه في الأيام الخمسة التالية لنهاية فترة التوقف الدولي.

COMUNICADO OFICIAL | El Club Atlético Osasuna presenta un recurso por alineación indebida del Fútbol Club Barcelona en el partido de ayer. — C. A. OSASUNA (@Osasuna) March 28, 2025

وأضاف البيان "يعتقد أوساسونا أن إنيغو مارتينيز، الذي غاب عن المنتخب الإسباني لأسباب طبية، لم يكن مؤهلا للعب في مباراة أمس وفقا للوائح الفيفا".

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وظل أوساسونا، إثر هزيمته أمس، في المركز 14 متفوقا بفارق 6 نقاط فقط أمام أقرب مراكز الهبوط.

وكان من المفترض أن يخوض برشلونة مباراته أمام أوساسونا في الثامن من مارس/آذار، لكنها أُجلت بسبب وفاة طبيب برشلونة قبيل انطلاقها وتقرر إقامتها في 27 مارس/آذار، بعد 4 أيام فقط من مباراة منتخب إسبانيا، إذ لم يكن هناك موعد آخر متاح.

ورفضت طلبات كلا الناديين لتأجيل المباراة، إذ لم يتمكن برشلونة من إشراك بعض لاعبيه مثل أحد أفضل هدافيه رافينيا الذي عاد للتو من المشاركة مع منتخب بلاده.