موعد مباراة ريال مدريد ضد ليغانيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد ليغانيس في المرحلة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة للبث المباشر للمباراة.

تقام المباراة يوم السبت 29 مارس/آذار الجاري على ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد.

وتنطلق صفارة بداية المباراة الساعة 11 مساء (23:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت القاهرة.

وتواجه ليغانيس وريال مدريد مرتين هذا الموسم، حيث فاز الميرنيغي 3-0 في مباراة الذهاب بالدوري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ثم كرر فوزه 3-2 الشهر الماضي عندما التقى الفريقان في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

قنوات البث المباشر لمباراة ريال مدريد وليغانيس:

beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 2 French

beIN Sports HD 2 English

beIN Sports 2 FR

ويتمتع ريال مدريد بسجل حافل بالفوز في 18 مباراة وتعادلين وهزيمتين من أصل 28 مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم، بإجمالي 60 نقطة، مما يجعله في المركز الثاني في الدوري خلف برشلونة المتصدر.

ويملك الريال أفضل سجل على أرضه في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث حصد 34 نقطة من 13 مباراة خاضها في سانتياغو برنابيو، في حين لم يحصد ليغانيس سوى 10 نقاط من 14 مباراة خارج أرضه خلال موسم 2024-2025.

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ويسعى الملكي للفوز بالثلاثية في المراحل الأخيرة من الموسم، حيث سيواجه أرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما سيستقبل ريال سوسيداد في مباراة الإياب من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الأسبوع المقبل.

تشكيلة ريال مدريد المحتملة ضد ليغانيس:

كورتوا؛ فاسكيز، أسينسيو، روديغر، غارسيا؛ فالفيردي، تشواميني، بيلينغهام؛ رودريغو، مبابي، فينيسيوس.

تشكيلة ليغانيس المحتملة ضد ريال مدريد:

دميتروفيتش؛ روزير، غونزاليس، ناستاسيتش،هيرنانديز؛ كروز، رودريغيز، تابيا، سيسي، براساناك؛ رابا.