موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا في المرحلة الـ29 للدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2024-2025 والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الأحد 30 مارس/آذار الجاري على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" معقل برشلونة، ويديرها الحكم بوليدو سانتانا.

وتنطلق صفارة بداية المباراة الساعة الخامسة والربع مساء (17:15) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة، الرابعة والربع (16:15) بتوقيت مصر.

وفاز برشلونة ذهابا على مضيفه جيرونا 4-1 ضمن الأسبوع الخامس من الليغا.

قنوات البث المباشر لمباراة برشلونة وجيرونا:

beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 2 English

beIN Sports 1 FR

ويسعى برشلونة لمواصلة أدائه الممتاز بعد أن حقق فوزه الخامس على التوالي الخميس أمام أوساسونا 3-0، ليبتعد في صدارة جدول ترتيب الليغا (63 نقطة) بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل جيرونا المركز الـ13 برصيد 34 نقطة من 28 مباراة.

وتواجه الفريقان 15 مرة بمختلف البطولات، وحقق برشلونة 10 انتصارات مقابل 3 لجيرونا، وانتهت مباراتان بالتعادل.

ومن المتوقع أن يكون رافينيا متاحا لمباراة برشلونة يوم الأحد، بعد أن غاب عن مباراة أوساسونا بسبب الالتزامات الدولية مع منتخب البرازيل.

التشكيلة المحتملة لبرشلونة ضد جيرونا:

تشيزني؛ كوندي، أراوخو، كوبارسي، بالدي؛ دي يونغ، بيدري؛ جمال، غافي، رافينيا؛ ليفاندوفسكي.