مصر تستضيف كأس أفريقيا لكرة القدم تحت 20 عاما

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) أمس الخميس منح مصر حق استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 لمنتخبات تحت 20 عاما إثر اعتذار ساحل العاج (كوت ديفوار) عن استضافة البطولة المقررة في أبريل/نيسان ومايو/أيار المقبلين.

وقال الكاف في بيان عبر موقعه: "منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) الاتحاد المصري لكرة القدم والحكومة المصرية حق استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 20 سنة".

"جاء ذلك بعد أن تم إبلاغ الكاف من قبل الاتحاد الإيفواري لكرة القدم (اتحاد ساحل العاج) وحكومة كوت ديفوار أنهم لن يتمكنوا من استضافة البطولة بسبب ظروف غير متوقعة.

🚨 OFFICIAL STATEMENT: CAF awards the TotalEnergies CAF U20 Africa Cup of Nations 2025 hosting rights to Egypt. 👇

🏟️ The opening match of the #TotalEnergiesAFCONU20 2025 will be played on Sunday, 27 April 2025 and the Final on 18 May 2025.

— CAF Media (@CAF_Media) March 27, 2025