رياضة

مصر تستضيف كأس أفريقيا لكرة القدم تحت 20 عاما

لقب كاس أمم أفريقيا تحت 20 عاما المصدر: موقع كاف
بطولة أمم أفريقيا تحت 20 عاما تقام في أبريل/نيسان ومايو/أيار المقبلين (مواقع التواصل)
28/3/2025

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) أمس الخميس منح مصر حق استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 لمنتخبات تحت 20 عاما إثر اعتذار ساحل العاج (كوت ديفوار) عن استضافة البطولة المقررة في أبريل/نيسان ومايو/أيار المقبلين.

وقال الكاف في بيان عبر موقعه: "منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) الاتحاد المصري لكرة القدم والحكومة المصرية حق استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 20 سنة".

"جاء ذلك بعد أن تم إبلاغ الكاف من قبل الاتحاد الإيفواري لكرة القدم (اتحاد ساحل العاج) وحكومة كوت ديفوار أنهم لن يتمكنوا من استضافة البطولة بسبب ظروف غير متوقعة.

"وقد كان الاتحاد المصري لكرة القدم والحكومة المصرية قد تقدما في وقت سابق بعرض لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 تحت 20 سنة".

إعلان

وتنطلق منافسات البطولة بالمباراة الافتتاحية في 27 أبريل/نيسان بينما تقام المباراة النهائية في 18 مايو/أيار.

المصدر : رويترز

إعلان