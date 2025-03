فليك مدرب برشلونة يعادل رقم الأسطورة يوهان كرويف

صنع الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة التاريخ بعد فوز فريقه على أوساسونا بثلاثية نظيفة أمس الخميس في اللقاء المؤجل من الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانفرد برشلونة بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني عقب فوزه على أوساسونا، حيث رفع رصيده إلى 63 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد (حامل اللقب)، ومتفوقا بـ7 نقاط على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث، وذلك قبل 10 مراحل على نهاية الموسم الحالي.

وإلى جانب قيادة الفريق إلى الانفراد بصدارة الليغا، نجح فليك في معادلة رقم الأسطورة الهولندية يوهان كرويف في سلسلة المباريات من دون خسارة مع برشلونة.

ولم يذق فليك طعم الخسارة في سلسلة من 19 مباراة، أي منذ هزيمة البارسا أمام أتلتيكو مدريد 1-2 في 21 ديسمبر/كانون الأول 2024.

ويبقى برشلونة الفريق الوحيد في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الذي لم يتلق أي خسارة حتى الآن في عام 2025.

📊| Hansi Flick equals Johan Cruyff's record of unbeaten matches with Barcelona, with 19 matches. 🔥 pic.twitter.com/eB6FurIxvM

— Barça Insider (@theBarcaInsider) March 27, 2025