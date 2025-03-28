شاهد.. لقطة مستفزة من لاعب تُوقف مباراة

شهدت مباراة الديربي في الدوري الكولومبي بين ميوناريوس وإنديبندينتي سانتافي حالة من الفوضى تسببت بها حركة استعراضية استفزازية من اللاعب الشاب نيسر فياريال.

وعند وصول المباراة إلى دقيقتها 76 وصلت الكرة إلى فياريال (19 عاما) فوقف عليها بقدميه قبل أن يمررها إلى أحد زملائه داخل منطقة جزاء الفريق المنافس.

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وعلى الفور أوقف الحكم خوسيه أورتيز اللعب ولم يتردد في إشهار البطاقة الصفراء للاعب الشاب بسبب "استفزاز الفريق المنافس" الذي كان يلعب بـ10 لاعبين.

⚽¡La ‘Chaverhina’ está de moda en el FPC! ¡Néiser Villareal se paró en el balón y se calentó el clásico capitalino!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/VIebGGeT8h — Win Sports (@WinSportsTV) March 27, 2025

وأثناء ذلك، اندفع لاعبو "إنديبندينتي سانتافي" صوب فياريال وهم بحالة من الغضب الشديد خاصة وأنهم كانوا متأخرين بالنتيجة 0-2، في وقت حاول فيه زملاؤه الدفاع عنه قبل أن يتم السيطرة على الموقف.

وبعدها بدقائق قرّر ديفيد غونزاليس مدرب ميوناريوس إخراج اللاعب عقب تعرضه لدفعة أخرى من أحد لاعبي الفريق الضيف.

ويرى كثيرون أن مثل هذه اللقطات تُعد منافية للروح الرياضية، كما أن المادة 12 من قانون كرة القدم تنص على أن السلوك غير الرياضي يستوجب حصول مرتكبه على بطاقة صفراء.

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يُذكر أن هذه اللقطة شوهدت سابقا في الملاعب العربية وتحديدا في كأس السوبر المصري عام 2015 بين القطبين الأهلي والزمالك في المباراة التي جرت في الإمارات.

يومها وقف رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق على الكرة مما أثار حفيظة لاعبي الزمالك.

رمضان صبحي يقف على الكرة مرة ثانية تتسبب فى "خناقة بين اللاعبين" ما رأيك في تصرفه ؟#MBCMASR #السوبر_المصري #يلا_سوبر pic.twitter.com/GHBwrWG6CU — MBC مصر (@mbcmasr) October 15, 2015

وانتهى ديربي كولومبيا بفوز ميوناريوس بهدفين دون رد ليرتقي إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بينما بقي إنديبندينتي سانتافي ثالثا بنفس الرصيد من النقاط، لكن فارق الأهداف يصب في صالح الأخير.

في الأثناء أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن تشلسي يراقب فياريال من كثب استعدادا لضمه للفريق خلال الصيف المقبل.

وساعد فياريال منتخب بلاده على احتلال المركز الثالث في بطولة كوبا أميركا للشباب تحت 20 عاما التي جرت خلال العام الحالي.

ومنذ انضمامه إلى الفريق الأول لميوناريوس سجل فياريال هدفين كما قدم تمريرة حاسمة وحيدة في 12 مباراة.

وسيكون فياريال آخر مواهب أميركا الجنوبية الذين يستقطبهم تشلسي إلى صفوفه بعد الرباعي البرازيلي أندري سانتوس وأنجيلو غابرييل (20 عاما)، ديفيد واشنطن (19 عاما)، إستيفاو ويليان (17 عاما) والإكوادوري كندري بايز (17 عاما).