إقالة مدرب البرازيل دوريفال بعد الرباعية من الأرجنتين

قرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إقالة المدرب دوريفال جونيور من منصبه كمدرب للمنتخب الوطني، عقب الخسارة الثقيلة أمام الأرجنتين 4-1 في تصفيات كأس العالم 2026.

ورغم عدم صدور أي بيان رسمي حتى الآن، أكدت وسائل إعلام برازيلية، وعلى رأسها صحيفة "أو غلوبو"، أن الاتحاد البرازيلي اجتمع بالمدرب اليوم الجمعة، ومن المتوقع الإعلان رسميا عن رحيله لاحقًا.

تولى دوريفال جونيور تدريب المنتخب البرازيلي في يناير/كانون الثاني 2024، ومن المتوقع أن يتقاضى راتبه كاملا من الاتحاد حتى نهاية عقده الممتد حتى كأس العالم 2026.

🚨🇧🇷 Brazilian Federation are set to sack the head coach Dorival Junior with immediate effect, reports @UOLEsporte.

One more final meeting expected to finalize the process. pic.twitter.com/GcOqzWAszv

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2025