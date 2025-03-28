إقالة مدرب البرازيل دوريفال بعد الرباعية من الأرجنتين

قرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إقالة المدرب دوريفال جونيور من منصبه كمدرب للمنتخب الوطني، عقب الخسارة الثقيلة أمام الأرجنتين 4-1 في تصفيات كأس العالم 2026.

ورغم عدم صدور أي بيان رسمي حتى الآن، أكدت وسائل إعلام برازيلية، وعلى رأسها صحيفة "أو غلوبو"، أن الاتحاد البرازيلي اجتمع بالمدرب اليوم الجمعة، ومن المتوقع الإعلان رسميا عن رحيله لاحقًا.

تولى دوريفال جونيور تدريب المنتخب البرازيلي في يناير/كانون الثاني 2024، ومن المتوقع أن يتقاضى راتبه كاملا من الاتحاد حتى نهاية عقده الممتد حتى كأس العالم 2026.

🚨🇧🇷 Brazilian Federation are set to sack the head coach Dorival Junior with immediate effect, reports @UOLEsporte. One more final meeting expected to finalize the process. pic.twitter.com/GcOqzWAszv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2025

أما بالنسبة لبديل جونيور، فلم يتواصل الاتحاد البرازيلي مع أي مدرب حتى الآن لكنه يُفضل اسما أجنبيا، مع وجود خيارات أخرى مثل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد والبرتغالي خورخي جيسوس مدرب الهلال السعودي.

يُذكر أن منتخب السيليساو يحتل حاليا المركز الرابع في تصفيات كأس العالم 2026، بينما ضمنت الأرجنتين تأهلها مبكرا، مما يزيد الضغوط على الاتحاد البرازيلي لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن الجهاز الفني.