أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مهدد بالحبس 4 سنوات

تصدر المحكمة العليا في العاصمة الإسبانية الأربعاء والخميس المقبلين حكمها بحق المدرب الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي المتهم بالتهرب الضريبي، وذلك وفق ما أعلنت الجمعة.

ووفق المتحدث باسم المحكمة العليا، يجب على المدرب الإيطالي حضور جلسة المحاكمة.

قال أنشيلوتي (65 عاما) خلال مؤتمر صحافي عقده عشية مباراة فريقه أمام ليغانيس "ليس هذا هو المكان المناسب لمناقشة هذه المسألة، ولكن في الحقيقة عليّ المثول أمام القاضي الأسبوع المقبل. صدر الحكم بالفعل، والآن هناك استئناف من النيابة العامة".

وأضاف "لديّ ثقة بالقانون والنظام القضائي، ولست قلقا. بالطبع، يزعجني قليلا اعتباري متورطا في الاحتيال، لكنني سأدلي بشهادتي مع كثير من الأمل".

وطالبت النيابة العامة الإسبانية العام الماضي بسجن أنشيلوتي 4 أعوام و9 أشهر بتهمة التهرب من دفع أكثر من مليون يورو عامي 2014 و2015، لعدم إعلانه عن إيرادات حقوق استثمار صورته.

وكانت محكمة جزاء مدريد أحالت أنشيلوتي إلى الحكم صيف 2023، بعد 3 أعوام من التحقيق.

وأوضح الادعاء في بيانه "رغم إعلانه أنه خاضع ضريبيا في إسبانيا وأن مقرّ اقامته هو مدريد، لم يعلن في كشفه الضريبي سوى عن عائداته الشخصية من ريال مدريد" وليس إيرادات حقوق صورته.

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وأضافت أن هذا الإغفال كان طوعيا ولجأ الإيطالي إلى شبكة من الشركات "المعقّدة" و"المربكة" للتلاعب في حقوق صورته.

وتابعت أنه نقل حقوق صورته إلى كيانات "غير نشطة واقعيا"، مقرّها خارج إسبانيا، بغية "التعتيم على السلطات الضريبية في إسبانيا".

وبحسب وثيقة قضائية تعود إلى عام 2023، فإن أنشيلوتي اعترف بالوقائع أثناء التحقيق.

وتولى أنشيلوتي تدريب ريال مدريد في 2013، قبل أن يغادر في مايو/أيار 2015 للإشراف على بايرن ميونخ الألماني.

أشرف في وقت لاحق على نابولي الإيطالي وإيفرتون الإنجليزي قبل العودة إلى ريال مدريد في عام 2021. بعد ربطه بتدريب منتخب البرازيل الصيف المقبل، جدّد في ديسمبر/كانون الأول مع ريال حتى 2026.

يُعدّ من أبرز المدرّبين في تاريخ اللعبة. أحرز لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، مرتين مع ميلان الإيطالي و3 مرات مع ريال مدريد، آخرها الموسم الماضي حين توّج أيضا بلقب الدوري الإسباني.

وخلال مسيرته التدريبية الهائلة، أحرز أنشيلوتي الدوريات المحلية مع ريال مدريد، وميلان، وتشلسي الإنجليزي، وبايرن ميونخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي.