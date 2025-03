سيرينا ويليامز.. أسطورة في التنس تحدت التنمر والفقر

لم تكن رحلة نجمة التنس المعتزلة الأميركية سيرينا ويليامز نحو القمة سهلة، فقد نشأت في بيئة صعبة وتعرضت للتنمر والعنصرية بسبب لون بشرتها في رياضة يسيطر عليها اللاعبون البيض.

لكن هذه الصعوبات لم تمنعها من أن تصبح واحدة من أعظم لاعبات التنس في التاريخ، محققة إنجازات غير مسبوقة وسيطرة طويلة على الملاعب العالمية.

وولدت سيرينا في 26 سبتمبر/أيلول 1981 بولاية ميشيغان، ونشأت في مدينة كومبتون بكاليفورنيا، وهي أصغر أخواتها الخمس.

تعلمت سيرينا مع شقيقتها الكبرى فينوس التنس على يد والدهما ريتشارد ويليامز، الذي قرر تدريبهما بنفسه، رغم أنه لم يكن لاعب تنس محترفا، مستعينا بالكتب والفيديوهات التعليمية.

King Richard tells the story of the indomitable spirit of Venus and Serena Williams, sculpted by the coaching brilliance of their father.#KingRichard is now streaming on Prime Video. #PrimeVideoNaija pic.twitter.com/4ITnbemGeO

— Prime Video Naija (@primevideonaija) December 30, 2023