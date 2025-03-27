رياضة|بطولات عالمية|إسبانيا

هل يشارك رونالدو مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية؟

رونالدو دافع عن ألوان ريال مدريد 9 مواسم سجل خلالها 450 هدفا وتوج بـ16 لقبا (رويترز)
27/3/2025

يحلم مشجعو ريال مدريد في رؤية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللاعب الحالي للنصر السعودي، يرتدي قميص النادي الملكي مجددا ولو لفترة مؤقتة.

واستطلعت صحيفة "ماركا" الإسبانية، آراء مشجعي ريال مدريد بشأن مشاركة رونالدو مع الفريق في كأس العالم للأندية، حيث عبّر الكثيرون عن حلمهم في تحقيق هذا الأمر.

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وأوضحت أن الكثير من أنصار الريال طالبوا من إدارة النادي التفكير جديا في هذه الخطوة واستثمار القوانين الاستثنائية من الاتحاد الدولي لكرة القدم التي فتحت الباب على مصراعيه أمام الأندية المشاركة في المونديال في إبرام تعاقدات مؤقتة.

ووفقا لقواعد كأس العالم للأندية المقررة إقامته الصيف القادم في الولايات المتحدة "يُسمح للفرق بتعزيز صفوفها بما يصل إلى 6 لاعبين دون التزامات طويلة الأمد"، مما يتيح لرونالدو اللعب لريال مدريد مرة أخرى ولكن في هذه البطولة فقط.

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وقال أحد المشجعين بحماس "رونالدو سيكون إضافة رائعة لريال مدريد من الناحيتين الرياضية والتسويقية".

على الجهة المقابلة يرى البعض من مشجعي النادي الملكي أن فريقهم يمتلك بالفعل خط هجوم قوي وعليه "لا يوجد هناك مكان للنجم البرتغالي".

وتشير "ماركا" إلى أن هذا الملف سيبقى مفتوحا خلال الأسابيع القادمة لكن ما هو مؤكد أن "المدريديستا لا يزالون يعتبرون كريستيانو واحدا منهم".

وينتهي العقد الحالي لرونالدو مع النصر السعودي بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، في ظل تقارير تؤكد أن الطرفين في طريقهما إلى التجديد لمدة موسم آخر.

وأوقعت القرعة ريال مدريد في المجموعة الثامنة إلى جانب أندية الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورغ النمساوي.

يُذكر أن رونالدو (40 عاما) لعب لريال مدريد لمدة 9 مواسم في الفترة ما بين 2009-2010 حتى 2017-2018.

وخلال هذه الفترة ظهر "صاروخ ماديرا" بقميص النادي الملكي في 438 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 450 هدفا جعلته في صدارة الهدافين التاريخيين لريال مدريد، كما أهدى زملائه 131 تمريرة حاسمة حسب أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

وتُوج رونالدو مع ريال مدريد بـ16 لقبا هي الدوري الإسباني (2)، كأس ملك إسبانيا (2)، كأس السوبر الإسباني (2)، دوري أبطال أوروبا (4)، كأس السوبر الأوروبي (3) وكأس العالم للأندية (3).

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المصدر : ماركا

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