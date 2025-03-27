هل يشارك رونالدو مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية؟

يحلم مشجعو ريال مدريد في رؤية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللاعب الحالي للنصر السعودي، يرتدي قميص النادي الملكي مجددا ولو لفترة مؤقتة.

واستطلعت صحيفة "ماركا" الإسبانية، آراء مشجعي ريال مدريد بشأن مشاركة رونالدو مع الفريق في كأس العالم للأندية، حيث عبّر الكثيرون عن حلمهم في تحقيق هذا الأمر.

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وأوضحت أن الكثير من أنصار الريال طالبوا من إدارة النادي التفكير جديا في هذه الخطوة واستثمار القوانين الاستثنائية من الاتحاد الدولي لكرة القدم التي فتحت الباب على مصراعيه أمام الأندية المشاركة في المونديال في إبرام تعاقدات مؤقتة.

🚨 ¿Cristiano Ronaldo de vuelta al Real Madrid para jugar el Mundial de Clubes? 🚨 👉El novedoso torneo permitirá fichajes temporales y ajustes en la lista de jugadores durante la competición 🔥 ✨¿Te gustaría volver a ver a CR7 de regreso al Real Madrid para el Mundial de… — Radio MARCA (@RadioMARCA) March 26, 2025

ووفقا لقواعد كأس العالم للأندية المقررة إقامته الصيف القادم في الولايات المتحدة "يُسمح للفرق بتعزيز صفوفها بما يصل إلى 6 لاعبين دون التزامات طويلة الأمد"، مما يتيح لرونالدو اللعب لريال مدريد مرة أخرى ولكن في هذه البطولة فقط.

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وقال أحد المشجعين بحماس "رونالدو سيكون إضافة رائعة لريال مدريد من الناحيتين الرياضية والتسويقية".

على الجهة المقابلة يرى البعض من مشجعي النادي الملكي أن فريقهم يمتلك بالفعل خط هجوم قوي وعليه "لا يوجد هناك مكان للنجم البرتغالي".

وتشير "ماركا" إلى أن هذا الملف سيبقى مفتوحا خلال الأسابيع القادمة لكن ما هو مؤكد أن "المدريديستا لا يزالون يعتبرون كريستيانو واحدا منهم".

وينتهي العقد الحالي لرونالدو مع النصر السعودي بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، في ظل تقارير تؤكد أن الطرفين في طريقهما إلى التجديد لمدة موسم آخر.

Cristiano Ronaldo tiene la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes 2025 Cristiano termina su contrato con Al Nassr en junio. Al ser agente libre durante la ventana de transferencias, puede fichar por un mes, con el Real Madrid u otro club para jugar el torneo Vía: Sky Sports pic.twitter.com/L9GgcEONxk — Blue (@BlueboyCR7) March 27, 2025

وأوقعت القرعة ريال مدريد في المجموعة الثامنة إلى جانب أندية الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورغ النمساوي.

يُذكر أن رونالدو (40 عاما) لعب لريال مدريد لمدة 9 مواسم في الفترة ما بين 2009-2010 حتى 2017-2018.

وخلال هذه الفترة ظهر "صاروخ ماديرا" بقميص النادي الملكي في 438 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 450 هدفا جعلته في صدارة الهدافين التاريخيين لريال مدريد، كما أهدى زملائه 131 تمريرة حاسمة حسب أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

وتُوج رونالدو مع ريال مدريد بـ16 لقبا هي الدوري الإسباني (2)، كأس ملك إسبانيا (2)، كأس السوبر الإسباني (2)، دوري أبطال أوروبا (4)، كأس السوبر الأوروبي (3) وكأس العالم للأندية (3).