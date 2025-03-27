مبلغ "ضئيل" يتقاضاه ميسي مقارنة برونالدو مقابل كل ظهور إعلاني

كشف تقرير بريطاني عن المبلغ المالي "الضئيل" الذس كان يتقاضاه سابقا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق إنتر ميامي الأميركي، مقابل الظهور في الإعلانات.

وذكر موقع "سبورت بيبل" البريطاني أن ميسي (37 عاما) تقاضى قبل سنوات مبالغ تتراوح بين 150 ألف إلى 200 ألف دولار أميركي عن كل إعلان، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا الرقم ارتفع كثيرا.

وأشار الموقع إلى أن المبلغ المذكور يُعد ضئيلا للغاية مقارنة بما يحصل عليه منافسه وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي.

وأوضح أن رونالدو شارك خلال وجوده في السعودية في إحدى الحملات الإعلانية الخاصة بشركة موبايلي للاتصالات، حيث خضع لجلسة تصوير لمدة 4 ساعات ونصف ووقّع على قميصين واتفق على نشر منشورين ترويجيين عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل 920 ألف جنيه إسترليني ما يعادل 1.2 مليون دولار.

ويدفع النصر لرونالدو راتبا سنويا ضخما يبلغ 200 مليون يورو، فيما يستلم ميسي من إنتر ميامي راتبا أساسيا يصل إلى 12 مليون دولار يرتفع إلى 20 مليونا مع التعويضات والمكافآت.

وبعيدا عن كرة القدم، يجني اللاعبان الأسطوريان مبالغ مالية مذهلة من العقود الإعلانية والمشاريع التجارية، حيث يمتلك رونالدو علامات تجارية بينها "سي أر 7" (CR7) بينما يمتلك ميسي العديد من العقارات والاستثمارات.

إعلان

يُذكر أن رونالدو يشترط حاليا الحصول على مليون جنيه إسترليني لحضور جلسات تصوير إعلانية، ومثله عن كل منشور على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.