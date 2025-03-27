ميسي: الأرجنتين دائما في قمة التألق

هنأ ليونيل ميسي زملاءه في منتخب الأرجنتين على الفوز الساحق 4-1 على البرازيل فجر أمس الأربعاء ضمن الجولة الـ14 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت المباراة غياب ميسي نجم منتخب "التانغو" لاستبعاده من قائمة الفريق خلال التوقف الدولي الجاري للإصابة.

وكان بطل النسخة الأخيرة من المونديال خاض المباراة التي أقيمت في مونتيفيديو ضد أوروغواي من دون نجمه ميسي، وعدد آخر من اللاعبين الأساسيين. وفاز فيها بهدف نظيف.

وكتب ميسي -عبر حسابه على إنستغرام- "داخل الملعب، وخارجه، أينما كان مع هذا المنتخب الوطني.. الأرجنتين دائما في قمة التألق".

وأضاف "تهانينا على المباراة الرائعة التي لعبتموها الليلة الماضية، وكذلك على الفوز على أوروغواي".

Lionel Messi congratulated Argentina for "always speaking with football" after their 4-1 win vs. Brazil 💙 pic.twitter.com/NqjjEmtX8N — ESPN FC (@ESPNFC) March 26, 2025

وهذه فقط ثاني مرة يغيب فيها ليونيل ميسي عن السوبر كلاسيكو اللاتيني بين الأرجنتين والبرازيل على الصعيد الرسمي منذ ارتدائه قميص "الألباسيلستي" لأول مرة في أغسطس/آب 2005

ويعود تاريخ الغياب الوحيد لليونيل ميسي عن الأرجنتين في اللقاءات الرسمية إلى 10 سنوات مضت.

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وجاء ذلك الغياب في مواجهة البرازيل التي أقيمت يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في تصفيات كأس العالم عن قارة أميركا الجنوبية، والغريب أن المواجهة أيضا كانت بملعب "إيل مونيمنتال" في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وانتهت المواجهة آنذاك بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات القارة اللاتينية.

اكتساح

من جهتها، قالت صحيفة "ذي أثليتيك" إنه ليس من المبالغة القول إن أداء الأرجنتين في فوزها 4-1 على البرازيل في تصفيات كأس العالم يوم الثلاثاء كان الأفضل على الساحة الدولية منذ سنوات.

فمنذ صافرة البداية، انطلقت الأرجنتين في ملعب مونيمنتال في بوينس آيرس واستحوذت على الكرة لمدة دقيقتين كاملتين قبل أن يتمكن الضيوف من لمس الكرة لأول مرة.

وحسب الصحيفة، مثّلت هذه التمريرات الـ42 المتواصلة منذ البداية إنجازا كبيرا. فعلى سبيل المثال، كانت هناك 289 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ولم يُكمل أي نادٍ أكثر من 11 تمريرة متتالية من ضربة البداية.

حتى في السياق المختلف تماما لمباريات أميركا الجنوبية الدولية، حيث يكون إيقاع اللعب أكثر استرخاء قليلا وتحتفظ الفرق بالكرة في العمق دون التعرض لضغط فوري، كان هذا إنجازا مميزا.

وأضافت أن الأرجنتين كانت تُمهّد الطريق لواحدة من أفضل مباريات المنتخب الوطني التي ستشاهدونها. ولقد حققوا ذلك من دون ليونيل ميسي، مما زاد من روعة هذا الأداء.

مع غياب قائدهم للإصابة، اعتمدت الأرجنتين نظاما ظهر في الرسوم التوضيحية قبل المباراة بتشكيلة 4-1-4-1، مع لياندرو باريديس في مركز المدافع.

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أما في الجانب الدفاعي، فقد بدا النظام أقرب إلى 4-4-1-1، مع أليكسيس ماك أليستر إلى جانب لينادرو باريديس، وإنزو فرنانديز كلاعب خط وسط متقدم.

ولكن في الحقيقة، غالبا ما خالف النظام الذي اعتمدته الأرجنتين هذا النمط المعتاد.

لقد كان منتخب البرازيل ظلا لنفسه وجاءت تسديدة الفريق الوحيدة على المرمى طوال المباراة (3 تسديدات فقط) في الدقيقة 26، وحتى تلك الفرصة لم يصنعها سوى كريستيان روميرو لاعب الأرجنتين، الذي أخطأ في الحفاظ على الكرة، فعاقبه ماتيوس كونيا بأخذها منه وإطلاق تسديدة قوية في الزاوية السفلية مسجلا هدف البرازيل الوحيد في المباراة.