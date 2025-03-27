أكثر فرق البريميرليغ اعتمادا على شباب الأكاديميات

يقترن نجاح فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أو فشلها نهاية موسم البطولة -كثيرا- بمدى نجاح أو فشل تعاقداتها مع النجوم والمحترفين.

ففي الوقت الذي يوشك الدوري هذا الموسم على نهايته بوصوله إلى مراحل حاسمة، تُظهر عديد الأندية الإنجليزية جرأة كبيرة في الاعتماد على مجموعة من لاعبي أكاديميتها وشبابها لسد ثغراتها وتكملة لاحتياجاتها من العناصر لإنهاء الموسم على أفضل حال، الأمر الذي يثير دهشة وإعجاب الجماهير العريضة داخل وخارج إنجلترا.

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وبرز بقوة خلال الموسم الحالي عدد كبير من اللاعبين المتميزين أبناء الأندية، مما يعطي الانطباع أن البريميرليغ ورغم أنه أكثر الدوريات الخمس الكبرى إنفاقا على الصفقات الجديدة كل موسم وأكثرها استقطابا للنجوم، فإنه لا يزال يمنح فرصا للمواهب ومساحة كافية للشباب المتكون في أكاديميات الأندية.

واللافت أن هذه الفرص تمنحها الفرق الكبيرة والتي تنافس على الألقاب محليا وقاريا، مما يجعل الأضواء مسلطة أكثر على هذه المواهب، الأمر الذي يمنحهم فرصة البروز والنجاح بسرعة أيضا.

فما الفرق الأكثر اعتمادا على لاعبي الأكاديميات هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم؟

ليفربول في المقدمة

حسب تقرير صادر من موقع ترانسفير ماركت المتخصص في إحصائيات وبيانات اللاعبين، فإن ليفربول بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت هو الأكثر اعتمادا على الشباب بين فرق البريميرليغ.

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ويوضح الموقع أن ليفربول لا يتصدر ترتيب الدوري فقط، بل يتصدر قائمة أكثر الفرق اعتمادا على النجوم القادمين من أكاديمية النادي مثل ألكسندر أرنولد، كورتيس جونز، هارفي إليوت، كونور برادلي، كاومين كيليهيير.

وحصل كيليهيير على الفرص الأقل بواقع 8 مباريات هذا الموسم، ويليه هارفي وبرادلي بـ11 لقاء، في حين حظي كورتيس باللعب في 24 مباراة، أما أرنولد الأساسي منذ مواسم فقد اعتمد عليه سلوت في 28 لقاء.

ومنح ليفربول ما مجموعه 525 دقيقة لعب لـ8 لاعبين قادمين من أكاديميته هذا الموسم، يليه مانشستر يوناتيد الذي منح 292 دقيقة لـ5 لاعبين أبرزهم ماركوس راشفورد قبل رحيله إلى أستون فيلا، وكوبي ماينو والأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو.

ونفس عدد الشبان اعتمد عليهم ناديا مانشستر سيتي وتشلسي بدقائق أقل على التوالي، رغم أنهما أكثر أندية أوروبا إنفاقا على التعاقدات هذا الموسم.

ومع ذلك فإنه الإسباني بيب غوارديولا مدرب السيتي يعتمد بشكل واضح على فيل فودن (24 مباراة) وريكو لويس (23 مباراة) بينما اعتمد المدرب الايطالي إنزو ماريسكا مدرب "البلوز" على ليفي كولويل وريس جيمس في 27 و11 مباراة على التوالي مع شارة القيادة للأخير.

ويأتي في آخر ترتيب جدول الأندية الأكثر منحا لفرص اللعب لخريجي الأكاديميات فرقا ليست بالكبيرة ولا تلك التي تلعب من أجل الألقاب مثل وولفرهامبتون وإيفرتون وبورنموث وبرينتفورد، حيث لا يبدو الأمر مفاجئا والسبب كون هذه الفرق أغلبها تعاني خطر الهبوط وهي بحاجة إلى لاعبي الخبرة أكثر من الشباب.

ويُظهر الموقع عدم اعتماد برينتفورد تماما على أي لاعب من أكاديميته، وهو النادي الوحيد بالدوري الإنجليزي الذي لم يمنح ولو دقيقة للاعب من مركز تكوينه، والسبب غالبا أن النادي لم يمر على إنشائه أكاديميته سوى 13 عاما.

أغلى نجوم الأكاديميات الإنجليزية

يتصدر الدولي الانجليزي بوكايو ساكا نجم أرسنال قائمة أغلى اللاعبين القادمين من الأكاديميات ولا يزالون ينشطون مع أنديتهم الأصلية في البريميرليغ، إذ بلغت قيمته السوقية 150 مليون يورو.

ويليه نجم السيتي الدولي كذلك فيل فودين الذي انخفضت قيمته هذا الموسم من 190 إلى 130 مليونا بعد أدائه المتذبذب.

أما ثالثهم فهو الدولي الآخر ألكسندر أرنولد الذي بلغت قيمته 75 مليون يورو، ثم إيثان نوانيري من أرسنال بواقع 55 مليون يورو، وأقلهم قيمة بنحو 25 مليون يورو يأتي بالمركز 15 اللاعب كونور برادلي من ليفربول.