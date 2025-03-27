التفاصيل المالية لصفقة انتقال أرنولد من ليفربول إلى ريال مدريد

رغم أن ريال مدريد اقترب من ضم ترينت ألكسندر أرنولد في صفقة مجانية، لأن عقد اللاعب مع فريقه الحالي ليفربول ينتهي الصيف المقبل، فإن "الملكي" سيكون مضطرا لدفع مبلغ من المال لنظيره الإنجليزي.

وتوصل أرنولد (26 عاما) نجم ليفربول لاتفاق بشأن بنود انتقاله لفريق ريال مدريد الإسباني في يوليو/تموز القادم، حسب ما أفادت تقارير إعلامية أمس الأربعاء.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 اللاعبون الأعلى أجرا في الدوريات الخمسة الكبرى list 2 of 2 ملعب البرنابيو.. دجاجة تبيض ذهبا لريال مدريد end of list

وسينتقل الظهير الأيمن الإنجليزي الدولي من قلعة "أنفيلد" للانضمام إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" في إطار صفقة انتقال حر، وذلك عقب انتهاء عقده الحالي مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ريال مدريد يسعى للتوصل إلى اتفاق مع ليفربول لتقديم موعد التحاق اللاعب بالفريق الملكي والمشاركة معه في بطولة كأس العالم للأندية.

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول في 30 يونيو/حزيران 2025، بينما تبدأ منافسات بطولة كأس العالم للأندية في 15 يونيو/حزيران، أي قبل 15 يوما من نهاية ارتباط اللاعب بفريقه الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد مستعد الآن لدفع رسوم قد تصل إلى 5 ملايين جنيه إسترليني (5.9 ملايين يورو) لضمان توقيع أرنولد اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران، حتى يتمكن من المشاركة في كأس العالم للأندية والتحضير لها بشكل طبيعي مع زملائه في الولايات المتحدة مستضيفة البطولة.

إعلان

وأضافت "ريال مدريد على استعداد للدفع الآن بعد أن فشل في التوصل إلى اتفاق مع ليفربول بشأن انتقال أرنولد طوال الفترة الماضية".

ورفضت إدارة "الريدز" عروض ريال مدريد كونها كانت مصممة على بقاء القائد الثاني للفريق، لمساعدة المدرب الهولندي آرني سلوت في إنهاء موسمه الأول مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب الصحيفة.

لكن مجموعة "فينواي سبورتس"، مالكة ليفربول استسلمت حاليا لخسارة الدولي الإنجليزي، الذي يغيب عن الملاعب بسبب إصابة في الكاحل، وترغب في الحصول على بعض الأموال من رحيله.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليفربول لن يحصل على مبلغ من انتقال أرنولد إلى ريال مدريد فقط، بل سيوفر راتب شهر كامل للاعب الذي يتقاضى أجرا شهريا يصل إلى 140 ألف جنيه إسترليني (167 ألف يورو).

وتشير تقارير متعددة الآن إلى أن ألكسندر أرنولد وقّع عقدا مع ريال مدريد لمدة 5 سنوات براتب أسبوعي يزيد على 285 ألف دولار أسبوعيا.

وتمكن أرنولد، الذي تدرج في صفوف ليفربول، من مناقشة شروطه مع أندية أخرى منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وسجل ألكسندر أرنولد ظهوره الأول مع ليفربول وهو في الـ18 من عمره عام 2016.

وتتضمن إنجازاته مع النادي تتويجه بألقاب:

دوري أبطال أوروبا.

الدوري الإنجليزي الممتاز.

كأس الاتحاد الإنجليزي.

كأس العالم للأندية.

وهو في طريقه لإحراز لقب الدوري المحلي للمرة الثانية هذا الموسم، حيث يتصدر فريق المدرب سلوت جدول الترتيب بفارق 12 نقطة أمام أقرب منافسيه أرسنال، قبل 10 مراحل على نهاية المسابقة.

ويعتبر ألكسندر أرنولد أحد 3 لاعبين أساسيين في ليفربول تنتهي عقودهم في يوليو/تموز القادم، في حين لا يزال مستقبل الجناح المصري محمد صلاح والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك غامضا.