تغيير موعد الميركاتو الصيفي في الدوري الإنجليزي

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم -الخميس- إن أندية الدوري وافقت على بدء فترة الانتقالات مبكرا لمدة عشرة أيام في يونيو/حزيران، قبل انطلاق كأس العالم للأندية وقبل إعادة فتحها في 16 من الشهر ذاته.

ويأتي هذا القرار بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) منح الاتحادات المحلية للأندية المشاركة في البطولة خيار فتح "فترة انتقال وتسجيل استثنائية" في يونيو/حزيران قبل انطلاق البطولة للتعاقد مع اللاعبين.

وقالت الرابطة في بيان "سيتم فتح فترة الانتقالات مبكرا بين الأحد الأول من يونيو/حزيران وحتى الثلاثاء العاشر من يونيو/حزيران بسبب فترة تسجيل استثنائية تتعلق بكأس العالم للأندية.

Premier League clubs have today agreed the dates for the Summer 2025 Transfer Window.

— Premier League (@premierleague) March 27, 2025