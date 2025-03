التحقيق مع 4 لاعبين من ريال مدريد بينهم مبابي وفينيسيوس

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" -اليوم الخميس- تحقيقا مع 4 من نجوم ريال مدريد الإسباني، من بينهم الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور، بتهمة "السلوك غير اللائق" خلال فوز النادي الملكي على جاره اللدود أتلتيكو بركلات الترجيح في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه مهاجما ريال، بالإضافة إلى المدافع الألماني أنتونيو روديغر ولاعب الوسط داني سيبايوس، عقوبة محتملة قبل مواجهة أرسنال الإنجليزي في ذهاب الدور ربع النهائي في الثامن من أبريل/نيسان المقبل.

وقال ويفا -في بيان- إن "مفتش أخلاقيات وانضباط من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عُيّن للتحقيق في مزاعم السلوك غير اللائق من قبل لاعبي ريال مدريد".

🚨 UEFA announce they have opened an investigation into celebrations of Rüdiger, Ceballos, Mbappé and Vinicius Jr after the Real Madrid vs Atlético game at the Metropolitano. pic.twitter.com/Ni4D54i71P

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 27, 2025