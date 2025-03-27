التحقيق مع 4 لاعبين من ريال مدريد بينهم مبابي وفينيسيوس

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" -اليوم الخميس- تحقيقا مع 4 من نجوم ريال مدريد الإسباني، من بينهم الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور، بتهمة "السلوك غير اللائق" خلال فوز النادي الملكي على جاره اللدود أتلتيكو بركلات الترجيح في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه مهاجما ريال، بالإضافة إلى المدافع الألماني أنتونيو روديغر ولاعب الوسط داني سيبايوس، عقوبة محتملة قبل مواجهة أرسنال الإنجليزي في ذهاب الدور ربع النهائي في الثامن من أبريل/نيسان المقبل.

وقال ويفا -في بيان- إن "مفتش أخلاقيات وانضباط من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عُيّن للتحقيق في مزاعم السلوك غير اللائق من قبل لاعبي ريال مدريد".

🚨 UEFA announce they have opened an investigation into celebrations of Rüdiger, Ceballos, Mbappé and Vinicius Jr after the Real Madrid vs Atlético game at the Metropolitano. pic.twitter.com/Ni4D54i71P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 27, 2025

وأشارت تقارير محلية إلى أن ويفا يراقب لاعبي ريال مدريد بسبب طريقة احتفالهم بعد الفوز.

ولم يستجب الاتحاد الأوروبي وريال مدريد فورا لطلب وكالة فرانس برس للتعليق.

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وكان الريال -حامل لقب المسابقة القارية الأم 15 مرة- فاز بركلات الترجيح (4-2) على غريمه أتلتيكو في 12مارس/آذار الجاري بعد تعادلهما 2-2 في إجمالي المباراتين (فاز ريال 2-1 ذهابا وأتلتيكو 1-0 إيابا). وانتهت المباراة على وقع جدل كبير بعد إلغاء ركلة الأرجنتيني خوليان ألفاريس بسبب لمسه الكرة مرتين في أثناء التسديد.