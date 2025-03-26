حكّام البريميرليغ الأعلى دخلا في إنجلترا

كُشف النقاب عن رواتب حكام الدوري الإنجليزي الممتاز، وأظهرت الأرقام أنهم من بين أعلى الحكام دخلا في البلاد.

ويبدو أن رواتبهم تعكس مكانتهم المتنامية في اللعبة والضغط المتزايد الذي يتعرضون له أسبوعيا، حيث يتابع المليارات حول العالم المباريات.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول قاب قوسين من ريال مدريد list 2 of 2 ليفربول يحث الخطى لضم نجم ليون ذي الأصول الجزائرية end of list

وتتفاوت رواتب الحكام حسب خبرتهم وأقدميتهم، ويتراوح هذا الدخل بين 92 ألف دولار و190 ألف دولار، ويضاف إليها بعد ذلك مكافآت الأداء والحوافز عن المباريات التي يديرونها.

وكشفت صحيفة "التايمز" عن الأرقام التي قدّمها كبير مسؤولي التحكيم، هوارد ويب، في اجتماعٍ مع 72 ناديا من أندية دوري كرة القدم الإنجليزية، وحجم الأموال التي يجنيها حكام الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأظهرت الأرقام أن متوسط ​​راتب حكم الدوري الإنجليزي الممتاز يتراوح بين 219 ألف دولار و231 ألف دولار سنويا، في حين يتقاضى كبار الحكام حوالي 322 ألف دولار سنويا.

ويُدفع للحكام رواتبهم الأساسية، التي تُعزّز لاحقا من خلال مكافآت الأداء ورسوم المباريات.

الأعلى دخلا

ويتقاضى كبار الحكام مثل أنتوني تايلور ومايكل أوليفر حوالي 322 ألف دولار سنويا، في حين يتقاضى الحكام المبتدئون 161 ألف دولار سنويا.

إعلان

ويمكن للحكام تعزيز دخلهم خارج الدوري الإنجليزي الممتاز أيضا، حيث يتم اختيار العديد من كبار الحكام لإدارة مباريات معتمدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات.

كما يمكنهم أيضا التحكيم في فعاليات يديرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مثل كأس العالم للأندية وكأس العالم.

لكنهم اعتبارا من عام 2023، أصبحوا ممنوعين من تحكيم مباريات في بطولات الدوري المحلي الأخرى، مثل الإمارات أو السعودية، بسبب تضارب المصالح الذي قد ينشأ عن ذلك.

وبالمقارنة، يبلغ متوسط ​​رواتب الطيارين ومراقبي الحركة الجوية 117 ألف دولار، في حين تبلغ رواتب الرؤساء التنفيذيين ومديري تكنولوجيا المعلومات 104 آلاف دولار سنويا، وهي رواتب ضئيلة مقارنة برواتب الحكام.