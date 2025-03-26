أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية

شارك الأسطورة كريستيانو رونالدو أساسيًا في صفوف منتخب البرتغال في مباراة إياب ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية ضد الدانمارك رافعا عدد مشاركاته إلى 219 مباراة دولية.

ويتصدر "الدون" قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في المباريات الدولية مع المنتخبات برصيد 219 مباراة متفوقا على الكويتي بدر المطوع الذي خاض 196 مباراة في مسيرته.

وكان رونالدو قد أصبح أول لاعب يصل إلى 200 مباراة دولية عندما شارك مع البرتغال ضد آيسلندا في يونيو/حزيران 2023.

تاليا قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في المباريات الدولية:

1-البرتغالي كريستيانو رونالدو (219 مباراة)

2-الكويتي بدر المطوع (196 مباراة)

3-الماليزي تشن آن سو (195 مباراة)

4-الأرجنتيني ليونيل ميسي (191 مباراة)

5-الصربي لوكا مودريتش (186 مباراة)

6-المصري أحمد حسن (184 مباراة)

7-القطري حسن الهيدوس (183 مباراة)

8-العماني أحمد مبارك (183 مباراة)

9-الإسباني سيرجيو راموس (180 مباراة)

10-المكسيكي أندريس غواردادو(180 مباراة)