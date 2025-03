هل تمنع سياسات ترامب إيران من المشاركة في كأس العالم 2026؟

تلوح في الأفق أزمة يمكنها، أن تعرقل إقامة النسخة القادمة من نهائيات كأس العالم 2026، بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومن المقرر، أن تبدأ النسخة الـ23 من كأس العالم التي تستضيفها 3 دول للمرة الأولى في تاريخ المونديال وهي الولايات المتحدة، المكسيك وكندا، يوم 11 يونيو/حزيران 2026 وتستمر حتى 19 يوليو/تموز من العام نفسه.

ورغم أن موعد انطلاق البطولة لا يزال بعيدا، إلا أنها تواجه أولى أزماتها الكبرى بفعل قرار أميركي محتمل قد يمنع بعض المنتخبات من دخول البلاد.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن إدارة ترامب تدرس إمكانية اتخاذ قرار يقضي بحظر دخول أشخاص من 43 دولة إلى البلاد تحت مسمى "القائمة الحمراء".

وسيطال القرار بعض المنتخبات المشاركة في المونديال القادم في مقدمتها إيران التي ضمنت التأهل رسميا إلى النهائيات بعد تعادلها مع أوزباكستان 2-2.

ولن تكون إيران الضحية الوحيدة لهذا القرار المحتمل، فقد أشارت الصحيفة إلى أسماء دول أخرى من الممكن، أن تبلغ كأس العالم القادمة وستُمنع فرقُها أو مشجعوها من دخول الولايات مثل كوبا، ليبيا، السودان وفنزويلا.

في هذه الأثناء ترى شبكة "كادينا سير" الإسبانية، أنه في حال اُتخذ هذا القرار، فإنه سيكون بمثابة "فضيحة عالمية" إذ طالب أحد الصحفيين العاملين فيها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو بالتدخل لتدارك هذه الأزمة قبل أن تصبح أمرا واقعا، باعتباره صديقا مقرّبا من ترامب.

وقال الصحفي أكسل توريس "إيران تأهلت فعلا إلى كأس العالم، لكن هل سيسمح للفريق بالدخول إلى الولايات المتحدة؟ هذه فضيحة".

وأضاف "أتمنى على إنفانتينو أن يتدخل بسرعة فهو صديق مقرب لترامب، وعليه إقناعه بأن هذا القرار سيدمر كأس العالم".

🇺🇲🙌WE GOT TO WIN NOW MR. PRESIDENT🇺🇲⚽️UNIQUE TROPHY🔑⚽️President Donald Trump established a White House Task Force for the 2026 World Cup by signing an executive order in the Oval Office alongside Gianni Infantino, the president of FIFA, the governing body of world soccer.

The… pic.twitter.com/Bm8HTMUn5p

— 5DME81 (@5dme81) March 8, 2025