هل أثر التوقف الدولي على لاعبي ريال مدريد؟

تعرّض لاعبو ريال مدريد البرازيليون فينيسيوس جونيور ورودريغو وإندريك لهزيمة تاريخية أمام الأرجنتين، في تصفيات كأس العالم 2026، تعرضوا بسببها لكثير من الانتقادات داخل البرازيل.

ويخوض 16 لاعبا ينشطون في صفوف ريال مدريد مباريات مع منتخباتهم الوطنية في مختلف المنافسات.

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وسلط فوز الأرجنتين 4-1 في بوينس آيرس الضوء على فينيسيوس ورودريغو وإندريك، الذين تعرضوا لانتقادات شديدة في بلدانهم بعد هزيمتهم الساحقة في الديربي الكبير.

وتؤثر الهزيمة بشكل مباشر على لاعبي ريال مدريد الدوليين، خاصة فينيسيوس، الذي يشير إليه الجميع تقريبا باعتباره القائد الجديد للسيليساو.

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في المقابل، ضمن كل من كيليان مبابي وأوريليان تشواميني وإدوارد كامافينغا مكانهم في الدور قبل النهائي لدوري الأمم الأوروبية، بعد تغلب فرنسا على كرواتيا بركلات الترجيح في ربع نهائي المنافسة، في حين ودع لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا البطولة.

كما ابتسم الحظ لإبراهيم دياز وأردا غولر، وكان الأول لاعبا أساسيا في فوز المغرب في مباراتي النيجر وتنزانيا ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026، حيث سجل ركلة جزاء وصنع هدفين آخرين.

في المقابل غاب أردا عن المباراة الأولى ضد المجر بسبب الإيقاف، لكنه لعب وسجل في المباراة الثانية، التي حسمت صعود تركيا إلى المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

بدوره، قدم جود بيلينغهام تمريرة حاسمة رائعة ضد ألبانيا، في أول انتصارين لإنجلترا في تصفيات كأس العالم 2026.

كما نجح أنطونيو روديغر أيضا في قيادة ألمانيا إلى الدور قبل النهائي من دوري الأمم الأوروبية، حيث بدأ أساسيا ضد إيطاليا، وساهم في بلوغ المانشافت نصف نهائي المنافسة.

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وشهدت مباراة بلجيكا وأوكرانيا مواجهة حامية الوطيس بين الحارسين ديبو كورتوا وأندري لونين، والتي لم تكتمل بسبب إصابة الحارس البلجيكي قبل المباراة الثانية، والتي نجح فيها الشياطين الحمر في العودة من التأخر بهدف للبقاء في دوري الدرجة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

وخلال الساعات القليلة المقبلة، سيعود اللاعبون الدوليون لريال مدريد تدريجيا إلى التدريبات في فالديبيباس، من أجل الاستعداد بأفضل شكل ممكن لعودة الفريق الأبيض إلى الدوري الإسباني، يوم السبت المقبل ضد ليغانيس في البرنابيو.