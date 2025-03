ملعب البرنابيو.. دجاجة تبيض ذهبا لريال مدريد

رغم عدم وصوله إلى كامل طاقته التشغيلية بعد، لكن ملعب سانتياغو برنابيو بات بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهبا بالنسبة لنادي ريال مدريد.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد تمكن من جمع إيرادات خلال النصف الأول من الموسم الحالي 2024-2025 (6 أشهر) تقارب إجمالي إيرادات الموسم الماضي بالكامل.

وأدخل ملعب البرنابيو أرباحا على خزينة ريال مدريد بقيمة 43.9 مليون يورو في الفترة ما بين يوليو/تموز 2024 وديسمبر/كانون الأول من العام نفسه خارج أيام المباريات، بزيادة قدرها 177% عن الموسم الماضي بالكامل.

Stadium operations outside of matchdays at the Bernabéu generated €43.9m in the first six months of the season, a 177% increase on the previous season.

