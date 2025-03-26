ملعب البرنابيو.. دجاجة تبيض ذهبا لريال مدريد

رغم عدم وصوله إلى كامل طاقته التشغيلية بعد، لكن ملعب سانتياغو برنابيو بات بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهبا بالنسبة لنادي ريال مدريد.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد تمكن من جمع إيرادات خلال النصف الأول من الموسم الحالي 2024-2025 (6 أشهر) تقارب إجمالي إيرادات الموسم الماضي بالكامل.

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وأدخل ملعب البرنابيو أرباحا على خزينة ريال مدريد بقيمة 43.9 مليون يورو في الفترة ما بين يوليو/تموز 2024 وديسمبر/كانون الأول من العام نفسه خارج أيام المباريات، بزيادة قدرها 177% عن الموسم الماضي بالكامل.

Stadium operations outside of matchdays at the Bernabéu generated €43.9m in the first six months of the season, a 177% increase on the previous season. — @diarioas pic.twitter.com/9P9JCor4XQ — Madrid Universal (@MadridUniversal) March 24, 2025

وفي الوقت نفسه ارتفعت إيرادات الملعب في أيام المباريات من 94.5 مليون يورو إلى 149.6 مليون يورو مقارنة بالموسم الفائت 2023-2024.

وبلغ إجمالي إيرادات النادي في النصف الأول من الموسم الجاري 589.8 مليون يورو، بزيادة قدرها 27.9% عن نفس الفترة من الموسم الماضي.

وفي كل مباراة، تستمتع جماهير ريال مدريد بالتحديثات الجديدة لملعب سانتياغو برنابيو مثل السقف القابل للإغلاق والشاشة بزاوية 360 درجة التي ظهرت لأول مرة في الكلاسيكو ضد الغريم برشلونة في أبريل/نيسان 2023.

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أما بالنسبة للمشجعين على المدرجات، فقد تجاوز الحضور الجماهيري في البرنابيو هذا الموسم حاجز الـ70 ألف مشجع في 19 مباراة (12 في الدوري الإسباني، 6 في دوري أبطال أوروبا، 1 كأس ملك إسبانيا)، فيما كان أقل عدد حضور جماهيري خلال المباراة التي خاضها الميرنغي ضد ديبورتيفو ألافيس في سبتمبر/أيلول الماضي أمام 67 ألف متفرج.

وقبل بدء أعمال التجديد في ملعب سانتياغو برنابيو، وبالتحديد في موسم 2018-2019 لم يتجاوز الحضور الجماهيري حاجز الـ70 ألف مشجع سوى في 4 مباريات فقط، علما بأن 4 مباريات أخرى لم يصل العدد حتى إلى 50 ألفا.

🏟️ Bernabéu: 43,9M€ en seis meses 📈 El impacto del nuevo Bernabéu ya se deja sentir con fuerza en las cuentas del Real Madrid 🚀 La explotación del estadio más allá de los días de partido genera 43,9 millones@diarioas pic.twitter.com/wCzWtmX7qZ — 🟣⚪ Peña Real Madrid de Paris 🗼 (@rm_penadeparis) March 24, 2025

وبلغت إيرادات التذاكر والاشتراكات والعضويات 149.6 مليون يورو خلال أول 6 أشهر من الموسم الحالي، بزيادة 58.3% عن نفس الفترة من موسم 2023-2024.

وأكدت الصحيفة أيضا أن تذاكر المباراة التي ستجمع بين أساطير ريال مدريد وأساطير بوروسيا دورتموند يوم 7 يونيو/حزيران المقبل بيعت جميعها بسرعة قياسية.

واستثمر ريال مدريد 60 مليون يورو إضافية من أجل تطوير المنطقة المحيطة بالملعب، بالإضافة إلى إنشاء مساحات تجارية جديدة وكذلك توسعة متحف ريال مدريد.

وزادت إيرادات الجولة في البرنابيو إلى 24.3 مليون يورو في النصف الأول من الموسم الحالي، مقارنة بـ13.7 مليون يورو دخلت خزينة النادي في نفس الفترة من الموسم الماضي.

وتشير "آس" إلى إمكانية أن يتجاوز إجمالي إيرادات الجولة 30.2 مليون يورو بنهاية الموسم.

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عوامل أخرى أسهمت في النمو المالي للنادي في النصف الأول من موسم 2024-2025: