جدول ترتيب الليغا في غياب تقنية الفار

لعبت تقنية حكم الفيديو "فار" دورا هاما في تحقيق مبدأ العدالة لجميع الفرق ما أمكن في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم 2024-2025، وهي الغاية التي تمت الاستعانة بها من أجلها في معظم بطولات كرة القدم في العالم.

وقبل فترة التوقف الدولي تصدّر برشلونة جدول ترتيب الليغا برصيد 60 نقطة بفضل فوزه المثير على أتلتيكو مدريد 4-2 على ملعب واندا ميتروبوليتانو، وذلك بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد علما بأن البلوغرانا لعب مباريات أقل.

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لكن صدارة برشلونة لم تكن لتتحقق حتى هذه الفترة من الموسم في غياب الفار، إذ كان سيشهد الجدول تقلبات عديدة خاصة في ثلاثي المقدّمة وفق ما أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة أنه في عدم وجود الفار فإن ريال مدريد سيكون هو المتصدر برصيد 66 نقطة، أما جاره اللدود أتلتيكو مدريد فسيحل ثانيا برصيد 58 نقطة فيما سيتراجع برشلونة إلى المركز الثالث برصيد 57 نقطة، بفارق 9 عن النادي الملكي.

واستفادت فرق أخرى من وجود التقنية خاصة تلك التي تحاول النجاة من الهبوط نهاية الموسم، حيث كان فالنسيا هو أكبر المستفيدين منها.

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وكانت أندية ليغانيس وفالنسيا وبلد الوليد في مراكز الهبوط في غياب الفار، لكن بوجوده حل لاس بالماس بدل "الخفافيش" وإن كان بشكل مؤقت.

وتاليا ترتيب فرق الليغا دون تقنية حكم الفيديو "فار" وفق سبورت:

ريال مدريد: 66 نقطة. أتلتيكو مدريد: 58 نقطة. برشلونة: 57 نقطة. أتلتيك بيلباو: 55 نقطة. فياريال: 45 نقطة. سيلتا فيغو: 42 نقطة. ريال بيتيس: 41 نقطة. إشبيلية: 38 نقطة. ريال سوسيداد: 37 نقطة. خيتافي: 36 نقطة. رايو فاييكانو: 36 نقطة. جيرونا: 34 نقطة. ديبورتيفو ألافيس: 33 نقطة. ريال مايوركا: 32 نقطة. أوساسونا: 29 نقطة. لاس بالماس: 28 نقطة. إسبانيول: 27 نقطة. ليغانيس: 26 نقطة. فالنسيا: 26 نقطة. بلد الوليد: 15 نقطة.

الترتيب الحالي لجدول فرق الليغا: